سر عمل الكبدة البلدي:بطريقة سحرية بخطوات استخدام سهلة وبسيطة2021

سر عمل الكبدة البلدي، تعتبر الكبدة من الأكلات المحببة للكبار والصغار لأنها تمتاز بالطعم الشهي واللذيذ، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج العربي والبلدان العربية، وتعد من الوجبات السريعة التي توفر الوقت والجهد، حيث تحتوي الكبدة البلدي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم لاحتوائها على بروتينات ودهون وكربوهيدرات، والتي تساعد في بناء الجسم ورفع نسبة الأنيميا وخاصة عند النساء التي تعاني من نقص نسبة الحديد، ومن السهل عمل الكبدة البلدي بالمنزل بعدة طرق كثيرة منها المشوي وعلى الفحم ومقلية وطرق أخرى كثيرة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على سر عمل الكبدة البلدي بخطوات سهلة وبسيطة للغاية وبتكلفة قليلة100%ومن خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات سر عمل الكبدة الطازجة بالمنزل مكونات سر عمل الكبدة الطازجة بالمنزل سوف نتحدث على مكونات سر عمل الكبدة البلدي بمكونات وبهارات طبيعية وهى كالآتي:- كيلو كبدة بلدي طازجة.

ربع كوب سمنة بلدي.

بصلة كبيرة.

فص ثوم وسط.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الطماطم المبشور.

رشة من الملح خفيفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الماء. طريقة تجهيز الكبدة طريقة تجهيز الكبدة سوف نستعرض في السطور التالية على طريقة تجهيز الكبدة من داخل مطبخك بطريقة سهلة وهى كالتالي:- يتم إحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم نضع به الكبدة والماء ثم الخل ونقوم بالغسيل الجيد للكبدة. ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. يتم تقطيع البصلة تقطيع صغير جدا. ثم نفرم الثوم فرما جيدا حتى الهرس. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير سر عمل الكبدة البلدي بالفرن وبطريقة مختلفة وجديدة وهى كما يلي:- يتم إحضار طاسة وسط ثم نضع بها كمية من السمن البلدي ونرفعها على نار متوسطة.

ثم بعد ذلك نضع بها الكبدة لتشويحها لمدة عشر دقائق.

يتم في هذه الخطوة إضافة البصل ثم بعد ذلك الثوم حتى يأخذون اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة الطماطم المبشور ثم البهارات ثم الفلفل الأسود ثم جوزة الطيب ثم الملح ونقلبهم جيدا.

يتم تركهم على النار حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

ثم نأخذ الطاسة وتغطيتها بورق الألمنيوم وننتظر حتى يتم تسخين الفرن.

يتم تشغيل الفرن الكهربائي على درجة حرارة هادئة ونتركها تسخن ثم ندخل الطاسة.

يتم تركها داخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم تقدم على طبق التقديم وبجانب السلطة الخضراء وبألف هنا وشفا. الوسوم

سر عمل الكبدة البلدي، تعتبر الكبدة من الأكلات المحببة للكبار والصغار لأنها تمتاز بالطعم الشهي واللذيذ، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج العربي والبلدان العربية، وتعد من الوجبات السريعة التي توفر الوقت والجهد، حيث تحتوي الكبدة البلدي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم لاحتوائها على بروتينات ودهون وكربوهيدرات، والتي تساعد في بناء الجسم ورفع نسبة الأنيميا وخاصة عند النساء التي تعاني من نقص نسبة الحديد، ومن السهل عمل الكبدة البلدي بالمنزل بعدة طرق كثيرة منها المشوي وعلى الفحم ومقلية وطرق أخرى كثيرة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على سر عمل الكبدة البلدي بخطوات سهلة وبسيطة للغاية وبتكلفة قليلة100%ومن خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات سر عمل الكبدة الطازجة بالمنزل مكونات سر عمل الكبدة الطازجة بالمنزل سوف نتحدث على مكونات سر عمل الكبدة البلدي بمكونات وبهارات طبيعية وهى كالآتي:- كيلو كبدة بلدي طازجة.

ربع كوب سمنة بلدي.

بصلة كبيرة.

فص ثوم وسط.

ملعقة كبيرة من البهارات.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الطماطم المبشور.

رشة من الملح خفيفة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الماء. طريقة تجهيز الكبدة طريقة تجهيز الكبدة سوف نستعرض في السطور التالية على طريقة تجهيز الكبدة من داخل مطبخك بطريقة سهلة وهى كالتالي:- يتم إحضار وعاء كبير من البلاستيك ثم نضع به الكبدة والماء ثم الخل ونقوم بالغسيل الجيد للكبدة. ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم. يتم تقطيع البصلة تقطيع صغير جدا. ثم نفرم الثوم فرما جيدا حتى الهرس. طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير سر عمل الكبدة البلدي بالفرن وبطريقة مختلفة وجديدة وهى كما يلي:- يتم إحضار طاسة وسط ثم نضع بها كمية من السمن البلدي ونرفعها على نار متوسطة.

ثم بعد ذلك نضع بها الكبدة لتشويحها لمدة عشر دقائق.

يتم في هذه الخطوة إضافة البصل ثم بعد ذلك الثوم حتى يأخذون اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة الطماطم المبشور ثم البهارات ثم الفلفل الأسود ثم جوزة الطيب ثم الملح ونقلبهم جيدا.

يتم تركهم على النار حتى يتجانس الخليط مع بعضه.

ثم نأخذ الطاسة وتغطيتها بورق الألمنيوم وننتظر حتى يتم تسخين الفرن.

يتم تشغيل الفرن الكهربائي على درجة حرارة هادئة ونتركها تسخن ثم ندخل الطاسة.

يتم تركها داخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم تقدم على طبق التقديم وبجانب السلطة الخضراء وبألف هنا وشفا.

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