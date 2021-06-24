طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل أشهر المطاعم

البيتزا من الوجبات سريعة التحضير ويعشقها اغلب الشعوب العربية، بسبب طعمها الرائع ومذاقها الجميل، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ولها أنواع كثيرة حيث يمكن تحضيرها باللحم أو الدجاج أو الجمبري أو الجبن أو الخضار، وطريقة إعداد البيتزا الإيطالي في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيده أن تعدها لأطفالها بنفسها حتى تضمن أن تكون خالية من أي مواد ضارة بصحة الأطفال، كما أن تحضيرها بالمنزل يوفر لنا الكثير من الأموال على تصرف في شرائها من المطاعم الخارجية، وتضمن لنا أن تكون نظيفة ومصنوعة من مكونات طازجة غير محفوظة لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البيتزا بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عجينة البيتزا

تحتوي العجينة على العديد من المكونات وهى كما يلي:-

أربعة أكواب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزيت.

1 ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة سكر.

رشه من الملح.

1 كوب ونصف من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة البيتزا بالمنزل من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة في إناء كبير، ونمزجهم مع بعض من خلال المضرب اليدوي. نضيف الزيت، ثم نقوم بإضافة الماء، ثم نضيف الحليب، ونخلطهم مع بعض مدة 10 دقائق. نترك العجينة ساعتين ونصف في مكان يكون دافئ، حتى تصبح هادئة وجاهزة للاستخدام.

طريقة عمل البيتزا بالدجاج

بيتزا الدجاج من أشهر الأنواع التي يعشقها الصغار والكبار، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم ومكوناتها بسيطة وسهلة وهى كما يأتي:-

ربع كيلو من الدجاج المقطع.

حبتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأصفر أو الأخضر.

مائة جرام من الجبن الموزاريلا.

مائة جرام من الجبن الرومي.

بصله كبيرة مقطعة شرائح.

مائة جرام من الزيتون الأسود أو الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتزا اللذيذة بالمنزل من خلال خطوات بسيطة وهى كما يلي:-