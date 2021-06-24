الكريم الرهيب لفرد وتنعيم وترطيب الشعر الخشن الجاف بديل الكيراتين والبروتين

الكريم الرهيب لفرد وتنعيم وترطيب الشعر الخشن الجاف الشعر دائما يعطي مظهر مهم جدا، وشكل رائع للبشرة، والوجه لذلك يوجد ايضا بعض الاشخاص التي تعاني من الشعر المجعد أو الغير املس والخشن ولكن بصفة مستمرة يبحثون عن طريقة تقضي على جميع الوظائف البيولوجية التي توجد في بصيلات الشعر بشكل عام، ولكن لا يجدوا أيضا الا استخدام بعض الوصفات الخارجية التي تشكل خطر كبير علي بصيلة الشعر، ولكن لا يعلمون أيضا أن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للقضاء على بعض المشاكل التي تواجه الشعر إذا كانت من خشونة الشعر أو الشعر المجعد وكل هذا سوف نتعرف علي من خلال كافة التفاصيل الدقيقة التي تتواجد في هذا المقام.

الطقس البارد دائما أو استخدام الماء البارد يعتبر سبب من الأسباب التي تساعد على خشونة الشعر وسقوطه.

تعرض الشعر بصفه مستمره لأشعة الشمس يعتبر هذا من ضمن الأسباب التي تقضي على الشعر الناعم ويظهر الشعر الخشن.

تناول بعض الوجبات الغير صحية هو من ضمن الأسباب التي تساعد على خشونة الشعر وتساقطه.

استخدام بعض الصبغات الطبيعية أو استخدام البروتين والكرياتين بشكل دائم.

المكونات:-

ربع كوب من زيت اللوز.

وربع كوب من زيت السمسم.

ملعقتين زيت جوز الهند.

نبدأ بتحضير كريم طبيعي لفرد الشعر ، يجب ان نقوم بتحضير وعاء عميق .

ثم نقوم باضافة جميع زيوت في هذا الوعاء.

ونبدا بالتقليب جيدا

ثم نقوم بوضعها على بصيلات الشعر من الجذور حتى الاطراف

يتم فرد الشعر وعمل طاقية أو ارتداء قبعة الاستحمام.

ثم نقوم بفرد الشعر بعد مرور نصف ساعة وسوف نجد ان الشعر اصبح املس وناعم كالحرير لان هذه الوصفه تساعد على نمو الشعر ولمعانه والتخلص من الهيشان والخشونة التي تتواجد فيه

هذه الوصفة يتم استخدامها مرتين فقط في الاسبوع لكي نحصل على شعر ناعم كالحرير، دون أي تجاعيد أو دون أي خشونة، تتواجد فيه لذلك استعيني عزيزتي دائما باستخدام الوصفات الطبيعية أو عندما تقوم باستخدام الشامبو لابد أن يكون شامبو صحي طبيعي لكي تمنع ظهور أي خشونة الشعر.