الفطير المشلتت الفلاحي المورق اعمليه بالجلاش في 10 دقايق

الفطير المشلتت الفلاحي المورق بالجلاش، يعد الفطير المشلتت من الوصفات السريعة والتي يسهل تحضيرها، فالفطير المشلتت معروف للغاية في بلاد الأرياف المصرية ومشهور بمذاقه الحيد ويتم تناوله بكثرة مع القشطة أو الجبنة أو العسل، فهناك الكثير من السيدات التي ترغب في التعرف على خطوات تحضير الفطير وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير الفطير المشلتت. المقادير: نصف كأس من السمنة.

قشطة.

علبة زبادي.

نصف كيلو جلاش. طريقة تحضير الفطير المشلتت: المقادير:طريقة تحضير الفطير المشلتت: يتم الحصول على وعاء ويتم إضافة فيه كلاً من الزبادي والسمن والقشطة ويتم خلطهم جيداً سوياً ليتم الحصول على خليط من المقادير. بعد ذلك يتم فرد طبقة من الجلاش على سطح رخامة المطبخ ثم يتم وضع طبقة من خليط السمن مع الزبادي والقشطة. يتم عمل طبقة أخرى من الجلاش ثم طبقة أخرى من ذلك الخليط. يتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من كمية الجلاش بشكل نهائي. بعد ذلك يتم ثني الفطيرة بشكل كامل لتكون سهلة الاستخدام في الصينية. القيام بدهن الصينية بالزيت وبعد ذلك يتم إضافة الفطير لها وإدخالها الفرن وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر: ثلاثة كيلو من الدقيق.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الملح.

ربع كيلو من السكر الناعم.

مياه دافئة.

زيت.

زبدة فلاحي.

سمن بلدي. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر في المنزل: طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر:طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر في المنزل: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: الحصول على إناء كبير ويتم خلط فيه كلاً من الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر. يتم بعد ذلك إضافة المياه ويتم العجن جيداً لحين أن يصبح العجين متماسك. القيام بتقطيع العجين إلى قطع ويتم تركها لفترة نصف ساعة أو ساعة. الحصول على صينية ويتم دهن العجينة بالزيت وبعد ذلك يتم فردها على صينية بها خليط الزبدة والسمن. القيام بوضع خليط الزبدة والسمن في العجين المفرود ويتم طويه جيداً ثم القيام بفرده بالاعتماد على النشابة. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها على درجة حرارة عالية لحين أن تنضج. الوسوم

الفطير المشلتت الفلاحي المورق بالجلاش، يعد الفطير المشلتت من الوصفات السريعة والتي يسهل تحضيرها، فالفطير المشلتت معروف للغاية في بلاد الأرياف المصرية ومشهور بمذاقه الحيد ويتم تناوله بكثرة مع القشطة أو الجبنة أو العسل، فهناك الكثير من السيدات التي ترغب في التعرف على خطوات تحضير الفطير وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير الفطير المشلتت. المقادير: نصف كأس من السمنة.

قشطة.

علبة زبادي.

نصف كيلو جلاش. طريقة تحضير الفطير المشلتت: المقادير:طريقة تحضير الفطير المشلتت: يتم الحصول على وعاء ويتم إضافة فيه كلاً من الزبادي والسمن والقشطة ويتم خلطهم جيداً سوياً ليتم الحصول على خليط من المقادير. بعد ذلك يتم فرد طبقة من الجلاش على سطح رخامة المطبخ ثم يتم وضع طبقة من خليط السمن مع الزبادي والقشطة. يتم عمل طبقة أخرى من الجلاش ثم طبقة أخرى من ذلك الخليط. يتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من كمية الجلاش بشكل نهائي. بعد ذلك يتم ثني الفطيرة بشكل كامل لتكون سهلة الاستخدام في الصينية. القيام بدهن الصينية بالزيت وبعد ذلك يتم إضافة الفطير لها وإدخالها الفرن وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر: ثلاثة كيلو من الدقيق.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الملح.

ربع كيلو من السكر الناعم.

مياه دافئة.

زيت.

زبدة فلاحي.

سمن بلدي. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر في المنزل: طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر:طريقة تحضير الفطير المشلتت بالبيكنج بودر في المنزل: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: الحصول على إناء كبير ويتم خلط فيه كلاً من الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر. يتم بعد ذلك إضافة المياه ويتم العجن جيداً لحين أن يصبح العجين متماسك. القيام بتقطيع العجين إلى قطع ويتم تركها لفترة نصف ساعة أو ساعة. الحصول على صينية ويتم دهن العجينة بالزيت وبعد ذلك يتم فردها على صينية بها خليط الزبدة والسمن. القيام بوضع خليط الزبدة والسمن في العجين المفرود ويتم طويه جيداً ثم القيام بفرده بالاعتماد على النشابة. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها على درجة حرارة عالية لحين أن تنضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطير المشلتت الفلاحي المورق اعمليه بالجلاش في 10 دقايق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.