ثلاث طرق لقلي البطاطس بدون زيت مقرمشة ولذيذة

تتميز المطاعم بقدرات فائقة في تحضير الوجبات بجودة تجذب ملايين من الأشخاص حول العالم حيث تقوم بالعمل بكامل الدقة والإتقان للحفاظ على الإقبال عليهم من قبل الأشخاص من أفضل ما يتم تحضيره في المطاعم هو البطاطس المقلية يمكن ذكر الخبرة من الأشياء الأساسية لإخراج البطاطس المقلية بدون زيوت بشكل مقرمش كما هو منتشر في جميع المطاعم ولكن لا يمكن الإعتماد على الخبرة فقط بل يمكن لأيّ شخص تحضير البطاطس كما هي مرغوبة ولكن فقط بإتباع بعض الخطوات الصحيحة حيث تعتبر الزيوت من الأشياء الثقيلة من حيث المذاق وغير المرغوبة بالإضافة إلي الأضرار الصحية الناتجة عن كثرة وزيادة الزيوت في الطعام ونقدم لكم اليوم طريقة للحصول على البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت من خلال هذا المقال.

جميع الوجبات السريعة التي نلجأ إليها بشكل يومي وتعتمد عليها الأمهات لتحضير وجبات محببة للأطفال مثل البطاطس المقلية المقرمشة بمزيد من الكاتشب أو المايونيز ولكن الإكثار من البطاطس المقلية يزيد من مستوي الدهون لذلك يبحث البعض عن طرق للبطاطس المقلية دون زيت ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون زيت

الطريقة:

تحتاج هذه الطريقة إلي توفير فرن لتحضيرها، في البداية نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها كما هو مرغوب ويفضل أن تكون البطاطس على هيئة شرائح ونقوم بوضعها في الماء ثم تجفيف البطاطس من الماء.

نقوم بدمج كمية من زيت الزيتون والملح والمزيد من البهارات حسب الرغبة للحصول على قرمشة البطاطس ونضع المكونات التي تم مزجها على البطاطس ونضعها في الفرن مع ضرورة التغليف من الخارج لمدة عشرين دقيقة ويتم إخراجها بعد ذلك للحصول على البطاطس بشكل مقرمش بدون زيت.

طريقة أخري:

يمكن الإستغناء عن الزيت بشكل كامل وإستبداله بالماء مع ضرورة رفع درجة الحرارة بشكل مضاعف عند استخدام الماء وعند الغليان نقوم بوضع البطاطس وهذه الطريقة تعتبر الأكثر إستخداماً لحالات إضافة الخضراوات حيث تجعلها أكثر شهية.

طريقة أخري:

تستخدم هذه الطريقة في الكثير من المطاعم وهي الصدمة ونحتاج بها إلي ملعقة من الزيت في مقلاة شديدة السخونة ونضع بها البطاطس متبلة لمدة دقيقة ثم إدخالها الفرن.