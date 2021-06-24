طريقة عمل لقيمات بالجبنة الكيري

تعد العوامة أو لقمة القاضي من ألذ وأشهر الحلويات الشعبية التي يعود أصلها إلى المطبخ العربي وتتميز بطعمها الشهي والمميز، وتعد وصفة لقيمات بالجبنة الكيري من أفضل الطرق التي يمكنك تحضير تلك الحلوى بها فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل والمقادير التي تحتاجينها للوصفة.

لقيمات بالجبنة الكيري

حضري لأولادك ولضيوفك ألذ لقيمات مع شراب العسل أو القطر الرائع الذي يجعلها مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة فورية أو البودر.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنغ بودر.

كوب من الماء الفاتر.

زيت للقلي

مكعبات من الجبنة الكيري.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

قطر أو شربات لسقي الحلوى.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. ضعي الدقيق في وعاء عميق وكبير ثم أضيفي إليه الخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح. يضاف اللبن البودر وتقلب المكونات الجافة معاً قبل إضافة السوائل. أضيفي الماء بالتدريج مع التقليب بالمضرب لضمان امتزاج المكونات ومنع تكون تكتلات. بعد أن تحصلي على عجينة طرية وناعمة غطي الوعاء بورق استرتش واتركيها لمدة ساعة أو أكثر حتى تتخمر وترتاح. قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية في الحجم ومتوسطة كل جزء في حجم راحة اليد. خذي قطعة من العجين في راحة يدك ثم افردية وشكليه على شكل قرص مسطح. أحضري قطعة من الجبنة الكيري وضعيها في منتصف العجينة. شكلي العجينة على شكل كرات وتأكدي من إحكام إغلاق الكرة. كرري الخطوات حتى تقومي بحشو كل العجين وتشكليله على شكل كرات. سخني زيت غزير في طاسة على النار متوسطة. ضعي كرات اللقيمات بحرص في الزيت واتركيها حتى تتحمر وقلبيها جيداً. بعد أن تحمر من كل الجهات أخرجيها وصفيها من الزيت. ضعي اللقيمات فوق مناديل ورقية للمطبخ واتركيها تتشرب الزيت الزائد. توضع اللقيمات الساخنة في الشربات البارد حتى تتشرب النكهة. تقدم اللقيمات باردة أو دافئة ويكنك تزينها بصوص الشوكولاتة إن أردت.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير لقيمات بالجبنة الكيري