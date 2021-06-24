بتدوري على وصفة خفيفة ولذيذة للفطار، صحية وتتعمل بسرعة وكمان مش مكلفة، تنجزك وانتي مستعجلة عشان تنزلي الشغل او الكلية وكمان لو عندك أولاد هتكون لذيذة جدا ليهم ومغذية، المقال ده هو اللي انتي بتدوري عليه، هنقولك على وجبة مثالية للفطار.. اعرفي معانا وصفة توست البيض بالجبنة اللذيذة في خطوات بسيطة وسهلة، وكمان هنشوف الخطوات بالفيديو.

وجبة مثالية للفطار.. اعرفي معانا وصفة توست البيض بالجبنة اللذيذة

المقادير اللي هتحتاجيها

الكمية في الوصفة دي تكفي توست واحد لفرد واحد، لو هتحضي لأكتر من فرد واحد يبقى ضاعفي كل الكميات حسب عدد الأفراد.

1 شريحة خبزتوست

نصف ملعقة كبيرة زبدة

1 بيضة

3 ملاعق كبيرة جبن مبروش بارميزان او موتزايلا أو رومي او ممكن ميكس أي نوع تحبيه

ملح حسب الرغبة

فلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

بالملعقة، اضغط على وسط قطعة التوست بالراحة كده لحد ما تعملي جيب او حفرة، بس خلي بالك اضغطي برفق عشان التوست مايتقطعش او يتخرم منك.

في الخطوة الثانية هنفرد الزبدة على حواف قطعة الخبز كويس، بعد كده اكسري البيضة بحيث تنزل في الجيب ده اللي عملناه في الخطوة الأولى.

حطي الجبنة المبشورة على حواف قطعة التوست.

في آخر خطوة هترشي الملح والفلفل وتخبزي التوست في الفرن على درجة حرارة 204 درجة مئوية لمدة حوالي من 10-15 دقيقة.

بعد10 دقائق هيكون صفار البيض سائل لو بتحبيه كده، بعد 15 دقيقة هيكون الصفار استوى بالكامل.

ودلوقتي شوفي معانا فيديو توست البيض بالجبنة:

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