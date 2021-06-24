طريقة عمل الهامبرجر اللذيذ بالمنزل بمكونات في كل بيت وسر تماسك البرجر

الهامبرجر ، يعتبر من الأكلات العالمية، فقد اكتسب شهرة في جميع أنحاء العالم، وهو يعتبر من الأكلات السريعة التي لا ينصح بتناوله كثيرا لاحتوائه علي الكثير من السعرات الحرارية، ولكن رغم ذلك فكثير من الناس يقبلون عليه باستمرار دون أدني انتباه أو مراعاة لصحتهم، فمثل هذه الأكلات السريعة يجب الحد من أكلها، وكذلك يجب علي من يكثرون من تناول هذه الأطعمة في مطاعم الوجبات السريعة ممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتي يتخلص الجسم من كميات السعرات الحرارية الزائدة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الهامبرجر اللذيذ في المنزل بمكونات صحية وآمنة.

مكونات الهمبرجر

يتكون الهمبرجر من مكونات بسيطة إن لم تتوفر في المنزل يمكن جلبها بكل سهولة ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من اللحم المفروم (يجب أن يكون نسبة الدهون به ٢٥%).

ملعقتين كبار من البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر وملعقة صغيرة من البصل البودر.

٢ ملعقة كبيرة من الطحينة.

بياض بيضة.

رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة.

خبز البيرجر

خس.

طماطم مقطع دوائر.

خيار مخلل.

شرائح من الجبنة الشيدر.

كاتشب.

مايونيز.

مستردة.

طريقة التحضير

الهمبرجر من الأكلات سهلة التحضير ولا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيره كالتالي: