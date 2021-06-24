طريقة عمل الهامبرجر اللذيذ بالمنزل بمكونات في كل بيت وسر تماسك البرجر

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الهامبرجر ، يعتبر من الأكلات العالمية، فقد اكتسب شهرة في جميع أنحاء العالم، وهو يعتبر من الأكلات السريعة التي لا ينصح بتناوله كثيرا لاحتوائه علي الكثير من السعرات الحرارية، ولكن رغم ذلك فكثير من الناس يقبلون عليه باستمرار دون أدني انتباه أو مراعاة لصحتهم، فمثل هذه الأكلات السريعة يجب الحد من أكلها، وكذلك يجب علي من يكثرون من تناول هذه الأطعمة في مطاعم الوجبات السريعة ممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتي يتخلص الجسم من كميات السعرات الحرارية الزائدة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الهامبرجر اللذيذ في المنزل بمكونات صحية وآمنة.مكونات الهمبرجر
يتكون الهمبرجر من مكونات بسيطة إن لم تتوفر في المنزل يمكن جلبها بكل سهولة ومكوناته كالتالي:
- نصف كيلو من اللحم المفروم (يجب أن يكون نسبة الدهون به ٢٥%).
- ملعقتين كبار من البقسماط المطحون.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر وملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الطحينة.
- بياض بيضة.
- رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة.
- خبز البيرجر
- خس.
- طماطم مقطع دوائر.
- خيار مخلل.
- شرائح من الجبنة الشيدر.
- كاتشب.
- مايونيز.
- مستردة.
الهمبرجر من الأكلات سهلة التحضير ولا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط اللحم المفروم مع البقسماط المطحون والبصل البودر والثوم البودر ورشة الملح والفلفل ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بخلط الطحينة مع بياض البيضة جيدا، ثم نضيفهم إلى اللحم المفروم المخلوط مع البهارات ونخلطهم جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل البرجر عن طريق الأداة المخصصة لذلك.
- وإن لم تتوفر يمكننا جلب غطاء شبيه بشكل البرجر ونضع بداخله كيس بلاستيك، ثم نضع فوقه اللحم ونضغط جيدا حتي يتشكل البرجر.
- وعندما يتشكل نقوم بإخراجه ويمكننا في هذا الأثناء وضعه في الفريزر واستخدامه في أي وقت.
- وبعدما يتجمد البرجر نقوم بإخراجه من الفريزر وطهيه علي الشواية أو على طاسة علي درجة حرارة منخفضة.
- وعندما تتم التسوية نضع فوقه وهو ساخن شريحتين من جبن الشيدر، ثم نقوم بجلب قطعة من خبز البرجر ونضيف إليها الكاتشب والمايونيز والمستردة.
- ثم نضع فوقهم الخس وشرائح الطماطم والخيار المخلل وارتبها حسب الرغبة وبعد ذلك نقوم بوضع البرجر مع الجبن، ثم نضع فوقهم قطعة الخبز الأخر وبعد ذلك يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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الهامبرجر ، يعتبر من الأكلات العالمية، فقد اكتسب شهرة في جميع أنحاء العالم، وهو يعتبر من الأكلات السريعة التي لا ينصح بتناوله كثيرا لاحتوائه علي الكثير من السعرات الحرارية، ولكن رغم ذلك فكثير من الناس يقبلون عليه باستمرار دون أدني انتباه أو مراعاة لصحتهم، فمثل هذه الأكلات السريعة يجب الحد من أكلها، وكذلك يجب علي من يكثرون من تناول هذه الأطعمة في مطاعم الوجبات السريعة ممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتي يتخلص الجسم من كميات السعرات الحرارية الزائدة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الهامبرجر اللذيذ في المنزل بمكونات صحية وآمنة.مكونات الهمبرجر
يتكون الهمبرجر من مكونات بسيطة إن لم تتوفر في المنزل يمكن جلبها بكل سهولة ومكوناته كالتالي:
- نصف كيلو من اللحم المفروم (يجب أن يكون نسبة الدهون به ٢٥%).
- ملعقتين كبار من البقسماط المطحون.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر وملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الطحينة.
- بياض بيضة.
- رشة من الملح والفلفل حسب الرغبة.
- خبز البيرجر
- خس.
- طماطم مقطع دوائر.
- خيار مخلل.
- شرائح من الجبنة الشيدر.
- كاتشب.
- مايونيز.
- مستردة.
الهمبرجر من الأكلات سهلة التحضير ولا يحتاج إلي كثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط اللحم المفروم مع البقسماط المطحون والبصل البودر والثوم البودر ورشة الملح والفلفل ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بخلط الطحينة مع بياض البيضة جيدا، ثم نضيفهم إلى اللحم المفروم المخلوط مع البهارات ونخلطهم جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل البرجر عن طريق الأداة المخصصة لذلك.
- وإن لم تتوفر يمكننا جلب غطاء شبيه بشكل البرجر ونضع بداخله كيس بلاستيك، ثم نضع فوقه اللحم ونضغط جيدا حتي يتشكل البرجر.
- وعندما يتشكل نقوم بإخراجه ويمكننا في هذا الأثناء وضعه في الفريزر واستخدامه في أي وقت.
- وبعدما يتجمد البرجر نقوم بإخراجه من الفريزر وطهيه علي الشواية أو على طاسة علي درجة حرارة منخفضة.
- وعندما تتم التسوية نضع فوقه وهو ساخن شريحتين من جبن الشيدر، ثم نقوم بجلب قطعة من خبز البرجر ونضيف إليها الكاتشب والمايونيز والمستردة.
- ثم نضع فوقهم الخس وشرائح الطماطم والخيار المخلل وارتبها حسب الرغبة وبعد ذلك نقوم بوضع البرجر مع الجبن، ثم نضع فوقهم قطعة الخبز الأخر وبعد ذلك يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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