كيك آيس كريم طبقات كيك شوكولاته الباردة

كيك آيس كريم بوظة طبقات بسكويت بالمثلجات منعشة، تعد كيك آيس كريم من أروع وأشهى أنواع الكيك الصيفي وتقارب جدا مع نكهات تارت بنكهة شوكولاته وأما عن قوام فهو عبارة عن طبقات بسكويت مع آيس كريم ويزين بالشوكولاته الذائبة مثل محلات تماما وتحضر بدون إستخدام ماكينة إعداد مثلجات، فحضري معانا الآن تورتة آيس كريم من وصفات عالمية لذيذة تمتاز بحلى لذيذ بخطوات بسيطة وسهلة، ويمكن أن تعد لأكثر من طريقة ومكونات وعمل طبقات من بسكويت أو كيك شوكولاته فهي تعطي طعم رائع وقوام متماسك أكثر من بسكويت، وسنتعرف معا على طريقة عمل كيك آيس كريم بخطوات تشبه تورته البوظة العربية. كيك آيس كريم تورتة طبقات مثلجة نحتاج إلى عدد 2 كوب من آيس كريم بنكهة الفانيليا. عدد 2 كوب من آيس كريم فراولة. كيك اسفنجي شوكولاته باردة تماما. عدد 2 كوب من كريم شانتيه أو دريم ويب. كوب من صوص شوكولاته. عدد 2 كوب من التوت البري. كوب من مكسرات محروشة . خطوات تحضير كيك آيس كريم طبقات باردة أولا قطعي كيك الشوكولاتة الجاهزة إلى 3 دوائر بالعرض عن طريق سكين حاد زجزاج الحواف حتى يسهل قطعها، ولابد أن تكون كيك شوكولاته باردة.

كما يتم إحضار صينية سهلة فتح من جوانب وقومي بوضع في قاع صينية بوضع طبقة من واحدة فقط من كيك شوكولاته.

ثم اخلطي كل من آيس كريم فراولة مع القليل من التوت البري، ثم قومي بوضع عليه طبقة من آيس كريم فراولة محفوفة مع توت على طبقة الكيك، ولابد أن تكون طبقة الايس كريم سميكة فوق كيك.

ثم ضعي طبقة أخرى من الكيك الشوكولاته على طبقة آيس كريم وتدخل في الفريزر حتى تتجمد وتكون طبقة متماسكة سميكة.

ثم غطي طبقة الثانية من كيك شوكولاته بطبقة أخرى من آيس كريم فانيليا، وضعي عليها طبقة ثالثة من كيك شوكولاته وتدخل الصينية بالكيك والآيس كريم فريزر حتى تتجمد تماما.

ثم يتم إخراج كيك آيس كريم من فريزر وضعي عليها الكريم شانتيه، وزينيها بالتوت وصوص شوكولاته ووضع عليها وردات مصنوعة من الكريم شانتيه. كيك آيس كريم تورتة طبقات مثلجةخطوات تحضير كيك آيس كريم طبقات باردة الوسوم

كيك آيس كريم بوظة طبقات بسكويت بالمثلجات منعشة، تعد كيك آيس كريم من أروع وأشهى أنواع الكيك الصيفي وتقارب جدا مع نكهات تارت بنكهة شوكولاته وأما عن قوام فهو عبارة عن طبقات بسكويت مع آيس كريم ويزين بالشوكولاته الذائبة مثل محلات تماما وتحضر بدون إستخدام ماكينة إعداد مثلجات، فحضري معانا الآن تورتة آيس كريم من وصفات عالمية لذيذة تمتاز بحلى لذيذ بخطوات بسيطة وسهلة، ويمكن أن تعد لأكثر من طريقة ومكونات وعمل طبقات من بسكويت أو كيك شوكولاته فهي تعطي طعم رائع وقوام متماسك أكثر من بسكويت، وسنتعرف معا على طريقة عمل كيك آيس كريم بخطوات تشبه تورته البوظة العربية. كيك آيس كريم تورتة طبقات مثلجة نحتاج إلى عدد 2 كوب من آيس كريم بنكهة الفانيليا. عدد 2 كوب من آيس كريم فراولة. كيك اسفنجي شوكولاته باردة تماما. عدد 2 كوب من كريم شانتيه أو دريم ويب. كوب من صوص شوكولاته. عدد 2 كوب من التوت البري. كوب من مكسرات محروشة . خطوات تحضير كيك آيس كريم طبقات باردة أولا قطعي كيك الشوكولاتة الجاهزة إلى 3 دوائر بالعرض عن طريق سكين حاد زجزاج الحواف حتى يسهل قطعها، ولابد أن تكون كيك شوكولاته باردة.

كما يتم إحضار صينية سهلة فتح من جوانب وقومي بوضع في قاع صينية بوضع طبقة من واحدة فقط من كيك شوكولاته.

ثم اخلطي كل من آيس كريم فراولة مع القليل من التوت البري، ثم قومي بوضع عليه طبقة من آيس كريم فراولة محفوفة مع توت على طبقة الكيك، ولابد أن تكون طبقة الايس كريم سميكة فوق كيك.

ثم ضعي طبقة أخرى من الكيك الشوكولاته على طبقة آيس كريم وتدخل في الفريزر حتى تتجمد وتكون طبقة متماسكة سميكة.

ثم غطي طبقة الثانية من كيك شوكولاته بطبقة أخرى من آيس كريم فانيليا، وضعي عليها طبقة ثالثة من كيك شوكولاته وتدخل الصينية بالكيك والآيس كريم فريزر حتى تتجمد تماما.

ثم يتم إخراج كيك آيس كريم من فريزر وضعي عليها الكريم شانتيه، وزينيها بالتوت وصوص شوكولاته ووضع عليها وردات مصنوعة من الكريم شانتيه. كيك آيس كريم تورتة طبقات مثلجةخطوات تحضير كيك آيس كريم طبقات باردة

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