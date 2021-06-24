طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة بتكات جديدة وطعم مميز سيعجبكم

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تعتبر طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة من أحلى الأكلات التي نقدمها في العزومات وغيرها ، والجميع يفضل إعداد الأطعمة المختلفة عن الأكل المعتاد، ويعتبر الكريب وهو أساس عمل كانيلوني اللحم من الأشياء التي يقدم منها حلو وحادق بأشكال وأنواع مختلفة وهذه الطريقة سوف نعدها باللحمة المفرومة، وهذه الأكلة يمكن نقدمها بمفردها أو بجانب الوجبات الرئيسية مثلها مثل المكرونة بالبشاميل والبوريك التركي وكثير من الأنواع المختلفة من الأكل، وطريقة تحضير هذه الوجبة سوف تنال إعجاب الجميع لانها سهلة وبسيطة وغير متعبة، لذلك سوف نقدم لكم بالتفصيل مكونات عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة وطريقة إعداده بكل سهولة ويسر.مكونات عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة
تعتبر مكونات عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة من المكونات السهلة الغير متعبة سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- كوب من اللبن.
- عصير طماطم.
- كوب وربع من الدقيق.
- سمنة حسب الحاجة.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح ( على حسب الرغبة ).
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة من الزنجبيل البودرة.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- جبنة موتزاريلا.
أساس اكله كانيلوني اللحمة هو الكريب لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به قليل من السمنة أو الزيت ونضع عليه البيضة واللبن ونضربهم جيداً.
- ثم نضع عليهم رشة من الفلفل الأسود والملح ويمكن وضع قليل من القرفة والزنجبيل ونقلبهم مع بعض.
- نضيف بعد ذلك الدقيق على هذا الخليط ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات.
- نحضر طاسة تيفال ونضعها على النار ونضع قليل من العجين في المنتصف ونحركها حتى تملئ الطاسة بأكملها.
- نكرر هذه الخطوة حتى نحصل على كمية من الكريب.
طريقة تحضير الحشو والإعداد
تعتبر طريقة تحضير أكلة الكريب باللحمة المفرومة من أبسط وأجمل الطرق سوف نحدثكم عليها الآن وهي كالتالي:
- نحضر مقلاة عميقة ونضع بها قليل من السمن ونشوح بها البصل المفروم.
- نقلب البصل حتى يذبل ثم نضع عليه اللحمة المفرومة والثوم المفروم ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود ورشة الزنجبيل والقرفة.
- ونشوح أيضاً قليل من الثوم المفروم في قليل من السمن ونضع عليه عصير الطماطم ونتركه حتى يتم تسبيكه.
- نحضر وحدات الكريب ونضع بها قليل من حشوة اللحم ونلفها ونضعها في صينية ( يفضل البايركس ).
- نرش على الوجه صوص الطماطم والجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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تعتبر طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة من أحلى الأكلات التي نقدمها في العزومات وغيرها ، والجميع يفضل إعداد الأطعمة المختلفة عن الأكل المعتاد، ويعتبر الكريب وهو أساس عمل كانيلوني اللحم من الأشياء التي يقدم منها حلو وحادق بأشكال وأنواع مختلفة وهذه الطريقة سوف نعدها باللحمة المفرومة، وهذه الأكلة يمكن نقدمها بمفردها أو بجانب الوجبات الرئيسية مثلها مثل المكرونة بالبشاميل والبوريك التركي وكثير من الأنواع المختلفة من الأكل، وطريقة تحضير هذه الوجبة سوف تنال إعجاب الجميع لانها سهلة وبسيطة وغير متعبة، لذلك سوف نقدم لكم بالتفصيل مكونات عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة وطريقة إعداده بكل سهولة ويسر.مكونات عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة
تعتبر مكونات عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة من المكونات السهلة الغير متعبة سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- كوب من اللبن.
- عصير طماطم.
- كوب وربع من الدقيق.
- سمنة حسب الحاجة.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح ( على حسب الرغبة ).
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- رشة من الزنجبيل البودرة.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- جبنة موتزاريلا.
أساس اكله كانيلوني اللحمة هو الكريب لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به قليل من السمنة أو الزيت ونضع عليه البيضة واللبن ونضربهم جيداً.
- ثم نضع عليهم رشة من الفلفل الأسود والملح ويمكن وضع قليل من القرفة والزنجبيل ونقلبهم مع بعض.
- نضيف بعد ذلك الدقيق على هذا الخليط ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات.
- نحضر طاسة تيفال ونضعها على النار ونضع قليل من العجين في المنتصف ونحركها حتى تملئ الطاسة بأكملها.
- نكرر هذه الخطوة حتى نحصل على كمية من الكريب.
طريقة تحضير الحشو والإعداد
تعتبر طريقة تحضير أكلة الكريب باللحمة المفرومة من أبسط وأجمل الطرق سوف نحدثكم عليها الآن وهي كالتالي:
- نحضر مقلاة عميقة ونضع بها قليل من السمن ونشوح بها البصل المفروم.
- نقلب البصل حتى يذبل ثم نضع عليه اللحمة المفرومة والثوم المفروم ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود ورشة الزنجبيل والقرفة.
- ونشوح أيضاً قليل من الثوم المفروم في قليل من السمن ونضع عليه عصير الطماطم ونتركه حتى يتم تسبيكه.
- نحضر وحدات الكريب ونضع بها قليل من حشوة اللحم ونلفها ونضعها في صينية ( يفضل البايركس ).
- نرش على الوجه صوص الطماطم والجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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