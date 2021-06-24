كريم البنجر الساحر لتوريد وترطيب والخدود والشفايف قنبلة نضارة لوجة ناصع البياض كالاطفال

كريم البنجر الساحر لتوريد والخدود والشفايف من منا لا تحلم أن تحصل على بشرة موردة طول الوقت بدون أن تستخدم البلاشر والمواد التجميلية التي يكون لها تأثير سيء جداً على البشرة، فقومي بتحضير كريم البنجر للحصول على خدود وشفايف موردة دائماً، كما أنه من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة والجلد ويعمل على ترطيبا ومحاربة التجاعيد بدون تكاليف.

كريم البنجر الساحر لتوريد والخدود والشفايف

يعد واحد من أشهر الكريمات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة ويمنحها الجمال والجاذبية فإليكم طريقة تحضير كريم البنجر بإضافة مجموعة من المكونات الطبيعية وهي:

تعاني الفتيات من ظهور التجاعيد في سن مبكر جداً ويعود ذلك لانخفاض معدل الكولاجين بالبشرة ويحتاج استخدام مكونات تساعد في تحفيزه ومنها:

ثمرة واحدة من البنجر.

كرات قطن نظيفة.

احضري ثمرة البنجر ومن ثم يتم تقشيرها وتقطيعها قطع صغيرة جداً.

ثم يتم وضع قطعة البنجر بالخلاط الكهربائي و افرميها جيداً.

بعد ذلك يتم تصفية البنجر والحصول على عصيره ثم يوضع به كرة القطن النظيفة.

ثم مرريها على بشرتك حتى يوزع جيداً وتركيه لمدة 10 دقائق ثم قومي بتنظيف البشرة بالماء الفاتر.

كرري استخدام الكريم مرة واحدة في الأسبوع حتى تتخلصين من التجاعيد بالتدريج.

كما يكون من الأفضل إذا قمتي باستخدامه قبل النوم عصير البنجر يسبب بقع حمراء على البشرة.

يعد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على توريد وتجميل البشرة وجعلها في غاية من الجمال بشرتك تستحق منك دائماً الأفضل ولا يمكن أن تجدين أفضل وأحسن من البنجر لعلاج العديد من مشكلات البشرة ويتم تحضيرها واستخدامها ببساطة كما يلي:

مكونات كريم البنجر لتوريد البشرة:

1 ملعقة من عصير البنجر.

2 ملعقة زيت جوز الهند.

قطرات زيت الفراولة.