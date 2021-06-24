طريقة عمل كيكة القرع العسلي

تعد كيكة القرع العسلي من أشهى الكيكات المعروفة فهي حلوى ليست لذيذة الطعم فقط بل أنها مغذية فالقرع معروف بقيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم، يمكنك استغلاله في تخضير ألذ أنواع الكيكات والتي سيعشقها أطفالك كثيراً وستبهر ضيوفك بطعمها المميز فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير المطلوبة وخطوات التحضير بالتفصيل. كيكة القرع العسلي المقادير اللازمة لتحضير الكيك: أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

كوب من العسل الأبيض من نوع جيد.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

الكوب إلا ربع من زيت جوز الهند.

كوب من رقائق الشوفان المطحونة ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ربع ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب ونصف الكوب من القرع العسلي المهروس.

حفنة من اللوز والزبيب حسب الرغبة. خطوات تحضير كيكة القرع العسلي: قومي بنخل الشوفان المطحون جيداً للتخلص من الشوائب. ضعي الشوفان في وعاء عميق ثم أضيفي إليه القرفة والجنزبيل والقرنفل والبيكينج بودر. قلبي المكونات جيداً واتركيها جانباً. في وعاء آخر اخفقي البيض مع العسل والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم فاتح اللون. أضيفي اللبن السائل والزيت إلى البيض واخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات. أضيفي القرع العسلي بالتدريج مع الاستمرار في الخلط. قومي بإضافة خليط الشوفان بالتدريج وقلبي حتى تتكون عجينة الكيكة. من المهم تقليب المكونات في اتجاه واحد لضمان نجاح الكيكة. استخدمي الملعقة في التقليب ثم أضيفي الزبيب وجوز الهند المبشور وقلبي. أحضري قالب الكيك أو صينية الخبز وغلفيها من الداخل بالسمنة أو الزبدة مع رشة من الدقيق فهذا يمنع التصاق الكيك بالقالب. سخني الفرن على درجة حرارة 176 درجة مئوية واتركيه حتى يسخن لمنع هبوط الكيكة. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة ساعة إلا ثلث حتى تنضج الكيكة. تحققي من نضوج الكيك من الداخل باستخدام أعواد خشبية صغيرة أو سكين رفيعة. أخرجي الكيك من الفرن واتركيها تبرد قليلاً ثم أخرجيها من القالب وقطعيها ثم قدميها. كيكة القرع العسلي المقادير اللازمة لتحضير الكيك:خطوات تحضير كيكة القرع العسلي: الوسوم

تعد كيكة القرع العسلي من أشهى الكيكات المعروفة فهي حلوى ليست لذيذة الطعم فقط بل أنها مغذية فالقرع معروف بقيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم، يمكنك استغلاله في تخضير ألذ أنواع الكيكات والتي سيعشقها أطفالك كثيراً وستبهر ضيوفك بطعمها المميز فتابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير المطلوبة وخطوات التحضير بالتفصيل. كيكة القرع العسلي المقادير اللازمة لتحضير الكيك: أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

كوب من العسل الأبيض من نوع جيد.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

الكوب إلا ربع من زيت جوز الهند.

كوب من رقائق الشوفان المطحونة ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ربع ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب ونصف الكوب من القرع العسلي المهروس.

حفنة من اللوز والزبيب حسب الرغبة. خطوات تحضير كيكة القرع العسلي: قومي بنخل الشوفان المطحون جيداً للتخلص من الشوائب. ضعي الشوفان في وعاء عميق ثم أضيفي إليه القرفة والجنزبيل والقرنفل والبيكينج بودر. قلبي المكونات جيداً واتركيها جانباً. في وعاء آخر اخفقي البيض مع العسل والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم فاتح اللون. أضيفي اللبن السائل والزيت إلى البيض واخلطي جيداً حتى تمتزج المكونات. أضيفي القرع العسلي بالتدريج مع الاستمرار في الخلط. قومي بإضافة خليط الشوفان بالتدريج وقلبي حتى تتكون عجينة الكيكة. من المهم تقليب المكونات في اتجاه واحد لضمان نجاح الكيكة. استخدمي الملعقة في التقليب ثم أضيفي الزبيب وجوز الهند المبشور وقلبي. أحضري قالب الكيك أو صينية الخبز وغلفيها من الداخل بالسمنة أو الزبدة مع رشة من الدقيق فهذا يمنع التصاق الكيك بالقالب. سخني الفرن على درجة حرارة 176 درجة مئوية واتركيه حتى يسخن لمنع هبوط الكيكة. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة ساعة إلا ثلث حتى تنضج الكيكة. تحققي من نضوج الكيك من الداخل باستخدام أعواد خشبية صغيرة أو سكين رفيعة. أخرجي الكيك من الفرن واتركيها تبرد قليلاً ثم أخرجيها من القالب وقطعيها ثم قدميها. كيكة القرع العسلي المقادير اللازمة لتحضير الكيك:خطوات تحضير كيكة القرع العسلي:

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