علاج اسمرار الركبة والأكواع بطرق طبيعية مجربة

تعاني العديد من السيدات من مشكلة اسمرار الركبة والأكواع ويبحثن عن علاج لتلك المشكلة الصعبة والمحرجة والتي تسبب لهن الضيق الشديد وعدم الراحة أو الثقة بالنفس، تابعي معنا في هذا المقال سنطلعك على عدة وصفات تساعدك على التخلص من تلك التصبغات بالإضافة إلى أهم النصائح للحفاظ على تلك المناطق.

علاج اسمرار الركبة والأكواع

إذا كنت لا تقدرين على تحمل تكاليف جلسات التقشير أو المنتجات الطبية باهظة الثمن يمكنك استخدام تلك الوصفات لتفتيح الكوع والركبة بأقل التكاليف وستعطيك نفس النتيجة.

وصفة الصبار والحليب:

مكونات طبيعية للتخلص من الاسمرار:

يعرف الصبار بقدرته الكبيرة على ترطيب الجلد كما يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات التي يستغلعا الجلد للتجدد والتخلص من الاسمرار كما أنه يمتك خواص مضادة للبكتريا والفطريات التي تتفاعل وتسبب تصبغ أو اسمرار الجد.

يعرف اللبن أيضاً بقدرته الرهيبة على تفتيح الجلد ويدخل في العديد من وصفات التفتيح الطبيعية كل ما عليك فعله هو خلط كمية مناسبة من الحليب مع قطع من الصبار لصنع ماسك متجانس ثم دهن الكوع والركبة به.

البطاطس:

هذا الخضار يمتلك خواص علاجية قوية لتفتيح البشرة فيمكنك استخدام حبة من البطاطس وفرك الكوع والركبة به أو يمكنك استخدام عصير البطاطس مع النشا في عمل كريم ووضعه على تلك الماناطق للتفتيح.

نصائح للتخلص من علاج اسمرار الركبة والأكواع:

علاج تلك المشكلة يحتاج إلى ثلاث خطوات أساسية:

التقشير:

من المهم تقشير الجلد في تلك الأماكن بالمواد المقشرة من أجل التخلص من الطبقات الميتة السوداء وتحفيز الجلد على إنتاج خلايا جديدة كما أن تلك الخطوة تجعل الجلد مستعد لاستقبال المسكات والكريمات المبيضة، يمكنك استخدام السكر مع الليمون أو سكراب القهوة لعمل تلك الخطوة.

التفتيح:

استخدمي أحد الوصفات التي ذكرنها أو أحد الكريمات الجاهزة أو التركيبات للتفتيح بعد التقشير مباشرة.

الترطيب:

هذه الخطوة من أهم الخطوات والتي يغفلها الكثير من السيدات فمن الضوروى بعد التقشير ووضع الماسك وغسله ترطيب تلك المنطقة حتى لا يأتي الأمر بنتيجة عكسية وتحدث تشققات واسمرار، يمكنك استخدام زيت جوز الهند أو أي مرطب تفضلين.