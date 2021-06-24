طريقة عمل الكريب باللحم المفروم

يعد الكريب باللحم المفروم من أشهى الأكلات وأكثرها طلباً هذه الأيام فقد اكتسبت تلك الساندوتشات شهبية كبيرة في الفترة الأخيرة خاصة بين الشباب فأصبح كل مطعم أو محل للوجبات السريعة يحضر أصناف مختلفة منه وحشوات متنوعة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كيفية تحضير تلك الأكلة بنفسك في المنزل.

الكريب باللحم المفروم

حضري بنفسك ألذ كريب وقدميه لأولادك ولن يلجأوا إلى الشراء من المطاعم والأماكن مجهولة المصدر بعد الآن.

كوبان من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

كمية من الماء للعجن.

زيت للدهن.

نصف كيلو من اللحم المفروم أي نوع تفضلين.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

فومي بنخل الدقيق في وعاء للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الملح والسكر ورشة من الزيت إلى الخلط وقلبي. أضيفي الماء بالتدريج مع التقليب المستمر. استمري في إضافة الماء إلى أن تحصلي على خليط شبه سائل مناسب لقوام الكريب. غطي العجين واتركيه يرتاح لنصف ساعة قبل الخبز. بعد انقضاء الوقت أحضري طاسة الكريب أو طاسة تيفال لا تلتصق أو جرانيت. ادهني الصينية بمسحة من الزيت وضعيها على النار حتى تسخن. استخدمي المغرفة وضعي كمية مناسبة من العجين لصنع رغيف من الكريب. افردي العجين بشكل دائري ثم اتركيه حتى يتماسك وينفصل عن الطاسة. قلبي الكريب على الوجه الآخر حتى يأخذ لون ذهبي من الجهتين. كرري تلك الخطوة حتى تنتهي من كل كمية العجين. في وعاء منفصل سخني القليل من الزيت أو السمن على النار. أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه إلى البني. أضيفي البصل وتبلي الخليط بالملح والفلفل. يمكنك إضافة أي مكونات أخرى تريدين كالفلفل الحار أو الحلو وتوابل اللحم. اتركي اللحم على النار لينضج ليصبح جاهز للحشو. افردي الجريب وضعي في منتصفه الحشو ويمكنك إضافة الجبن أو المخلل. أغلقي الساندوتش على شكل مثلث ثم ضعيه في الطاسة على النار ليقرمش ثم قدميه.

المقادير اللازمة لعمل الكريب:خطوات تحضير الكريب باللحم المفروم: