طريقة عمل ماسك الموز للشعر احصلي على شعر مفرود وناعم

تبحث جميع السيدات عن حل لفرد الشعر وعلاج مشاكله حتى تحصل على شعر ناعم مسترسل لذلك ما رأيك في تجربة ماسك الموز للشعر والذي يساعد على ترطيب وتغذية الشعر بشكل كبير وسيغنيك عن استخدام مواد الفرد الكيميائية التي تحدث التلف بشعرك، تابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير وكيفية تحضير هذا الماسك.

ماسك الموز للشعر

تجنبي استخدام طرق الفرد التقليدية ولا تلجأي إلى البروتين أو الكيراتين فسوف نعلمك طريقة عمل بديل الكيراتين الطبيعي بحبات من الموز.

المقادير اللازمة لعمل الماسك:

هذه الوصفة رأئعة للشعر وتعطي نتائج مبهرة وكل ما تحتاجينه هو ثلاث مكونات فقط ومتوفرة في كل منزل وهي:

ثمرتان كبيرتان من الموز الطازج.

حبتان كبيرتان من البيض.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض من نوع جيد.

قشري الموز ثم قطعيه إلى حلقات متوسطة الحجم في طبق. استخدمي الشوكة لهرس الموز حتى يتحول إلى خليط ناعم شبه سائل. في طبق منفصل اكسري البيض ثم اخفقيها جيداً. أضيفي البيض إلى الموز وقلبي جيداً. أضيفي العسل الأبيض واخلطي حتى تتأكدي من أن الخليط أصبح ناعم وقابل للفرد. يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي لخلط المكونات معاً والتأكد من تجانسهم. قومي بغسل شعرك جيداً وتنظيفه ثم سرحيه وقسميه على عدة أجزاء. ضعي الخليط على شعرك وهو مبتل ووزعيه عليه من الجزر وحتى الأطراف على كل خصلة. قومي بلف شعرك مع ارتداء غطاء الرأس واتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة. يمكنك عمل حمام مائي لشعرك بلف فوطة ساخنة على شعرك لزيادة امتصاص المواد. بعد مرور الوقت قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو والبلسم المناسب لك. من المهم ترطيب الشعر بعد الغسيل والتجفيف بالزيت أو اللوشن المناسب لك. كرري الوصفة مرة في الأسبوع على الأقل للحصول على أفضل نتائج.

يمنح الشعر قدر عالي من الترطيب.

يمنع التقصف والهيشان.

يغذي الشعر بالبروتين الذي يحتاجه.

يعطي الشعر النعومة ويعمل على فرد الكسرات مع المداومة على الاستخدام.

يمد الشعر بالمغذيات التي تقويه وتعطيه لمعة طبيعية.

خطوات تحضير ماسك الموز للشعر:فوائد هذا الماسك للشعر: