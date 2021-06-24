أطعمة تُساعد كثيراً على فقدان الوزن والتخسيس أغربها اللب الأبيض

يحاول العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة فقدان الوزن والتخسيس من خلال بعض الأطعمة الطبيعية الرائعة، حيث كشفت بعض الأبحاث التي أجراها العلماء أن بعض الأطعمة الطبيعية يكون لها تأثير كبير في عملية سد الشهية لدى العديد من الأشخاص مما يُساعد كثيراً في التخسيس عند دمجها مع الأطعمة التي تناولها الأشخاص بشكل مستمر في أسلوب حياة صحي رائع.

أطعمة تُساعد على فقدان الوزن والتخسيس

وسوف نكشف في هذا التقرير الهام أبرز الأطعمة التي تؤدي إلى التخسيس وانقاص الوزن بشكل سريع دون عمل أي دايت، حيث تتم تلك الأطعمة من خلال الأطعمة التي تعمل على سد الشهية لدى جميع الأشخاص، ومع تناولها بشكل مستمر ويومي قد يؤدي ذلك إلى التخسيس وانقاص الوزن بشكل رائع مما يُساعد في النهاية للحصول على جسم مثالي، ومن أبز تلك الأطعمة التي تُسعاد على رفع معدل الحرق:

الشوفان

يُساعد تناول دقيق الشوفان بشكل كبير على الشعور بالشبع وعدم الجوع لفترات طويلة، كما أن دقيق الشوفان يوفر الكثير من الألياف والبروتين والسكر بشلك أقل من الحبوب أيضاً، لذا ننصح الجميع بضرورة تناول دقيق الشوفان لما له من أهمية كبيرة في عملية فقدان الوزن والتخسيس.

الحمص والفول والبسلة والعدس

تُعرف تلك الأنواع السابقة بانها من البقوليات التي تؤثر كثيراً في عملية انقاص الوزن والتخسيس، وذلك بسبب تأثيرها على المعدة بشكل كبير والشعور بالامتلاء، وذلك بالإضافة إلى محتواها من البروتين والألياف، كما تحتوي البقوليات على ألياف قابلة للذوبان قد تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم والامتصاص، كما يؤدي تناولها إلى إفراز الهرمونات التي تشير إلى الشبع بشكل يؤثر كثيراً في تناول الأشخاص الطعام.

اللب الأبيض

يُساعد تناول اللب الأبيض على فقدان الوزن والتخسيس الزائد لدى جميع البدناء وخاصة النساء بشكل صحي، وذلك بالمقارنة بأنظمة الدايت التي قد يستخدمها الكثيرون خلال هذه الفترة من أجل انقاص الوزن والحصول على وزن مناسب، وأشارت الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن اللب الأبيض لديهم انخفاض أكبر بكثير في حجم الخصر وكذلك مؤشر كتلة الجسم، كما أنه يؤدي إلى انخفاض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثة وسكر الدم.