أفضل الوصفات الهندية المجربة لتطويل وتنعيم الشعر في أقل من أسبوعين

وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر، يعمل الشعر الطويل على إعطاء صاحبته مظهرًا جميلًا ومميزًا عن غيرها، لهذا فإن البحث عن طرق لتطويل الشعر وتكثيفه هي من العمليات الدائمة، ويمكن أن نجد أن تلك الطرق عديدة سواء الطبية والمعتمد على العلاجات الطبية أو الوصفات الطبيعية، وأيًا كانت الطريقة المتبعة يجب أن نحذر من الآثار السلبية التي قد تتركها على الشعر، ولكن الوصفات الطبيعية نادرًا ما يكون لها تأثير سلبي كما أن وصفات الشعر الهندية تحافظ على الشعر وحيويته وتعزز من نموه.

زيت الزيتون لتكثيف الشعر

زيت الزيتون نظرًا لمحتواه من الفيتامينات الضرورية للشعر مثل فيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تعتني بالشعر، فهو يعمل على فرد الشعر طبيعيًا ويغذيه من الجذور كما ويجعل الشعر رطبًا لفترات طويلة، ويتم تدليك الشعر به يوميًا من جذوره حتى أطرافه للتخلص من الهيشان والتقصف وزيادة ترطيبه، وغسل الشعر بعد استخدام الزيت بالشامبو.

عصير البصل لتطويل الشعر

من ضمن مكونات عصير البصل عنصر الكبريت، وهو ذو دور فعال في تحفيز خلايا الشعر لإنتاج الكولاجين والذي يقوم بدوره في تحفيز نمو الشعر من جديد، ولاستخدامه يفضل استخدام عصير بصلة واحدة طازجة وتطبيق العصير على الشعر مع التركيز على فروة الشعر، ونتركه ربع ساعة فقط ونزيله بالماء والشامبو.

خل التفاح لزيادة نمو الشعر

خل التفاح من أفضل المطهرات للشعر حيث يحمي فروة الرأس من نمو البكتيريا والفطريات وخاصةً تلك المسببة للقشرة ولأمراض فروة الشعر المختلفة، كما أنه يحافظ على درجة حموضة الشعر كما هي، ويجب أن نستخدمه باعتدال حتى لا يجف الشعر فتستخدم مقدار 75 مل من خل التفاح مضاف إليه لتر من الماء النقي، وبعد الانتهاء من غسل الشعر نستخدم هذا الخليط لشطف الشعر به جيدًا، ويساعد هذا في تنعيم الشعر وزيادة لمعانه.