أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة وطعم وريحة خطيرة

أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة،يعتبر الحمام المحشى من ألذ أنواع الطعام المصري الحمام المحشي يحتوى على الفيتامينات والبروتينات، وهو عنصر مهم في جسم الإنسان لان الحمام يعمل على إعطاء الجسم الطاقة والحيوية يمكنك تناولها في الحمام هي حشوة الأرز، تعرفي على طريقة عمل الحمام وحشوه بالأرز، بألذ طعم له. أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة طريقة عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويجب الالتزام بالخطوات والمقادير التالية لتحصلي على أفضل نتيجة. مكونات طريقة عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل كوب من الأرز يكفي 3 حمامات.

بصلة كبيرة مبشورة.

كبد وقوانص الحمام.

ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل في وعاء صغير قومي بوضع ملعقة الزبدة وتترك حتى الذوبان.

نضع كبد وقوانص الحمام مقطعة، وظلي في التلقيب بضعة دقائق.

نقوم بوضع البصلة المبشورة على الكبد والقوانص، وظلي في تقليبهم جيدًا حتى كرملة البصلة.

ضعي بعد ذلك الأرز بعد غسله جيدًا، وظلي في التقليب بعض الوقت حتى أن يصبح الأرز طريقة تحضير عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل لا يحتوي على المياه الغسيل ويحصل على طعم البصل والكبد. ضعي الملح والفلفل حسب رغبتك، وتستطيع وضع توابل أخرى تعزز من طعم الحشوة.

نضع كوب من الماء فقط مغلي على الأرز، حتى يصبح الأرز نصف سوي فقط. يفضل استخدام الأرز في الحشوة نصف سوي، إذا قومت باستخدام الحشوة بداخل الحمام دون تسويته ستجد الحشوة غير ناضجة عند تناولها. طريقة حشو الحمام بعض تحضير الحشوة تترك بعض الوقت حتى تبرد.

قومي بوضع الحشوة بداخل الحمام ولا يجب أن تضعي الكثير، الأرز سوف يكمل نضجه لذا اتركي له المساحة للنضج.

قومي بوضع الأرز في منطقة الرقبة لدي الحمامة أيضًا.

أغلقي فتحات الحمامة باستخدام أعواد الخشب.

في مياه مغلية بوعاء قومي بوضع الحمام لمدة نصف ساعة.

قبل التقديم نستطيع تحميرها في الزيت.

هناك طريقة أخري وهي وضع الحمامة في الفرن حتى تحصل على اللون الأحمر اللامع. طريقة حشو الحمام الوسوم

أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة،يعتبر الحمام المحشى من ألذ أنواع الطعام المصري الحمام المحشي يحتوى على الفيتامينات والبروتينات، وهو عنصر مهم في جسم الإنسان لان الحمام يعمل على إعطاء الجسم الطاقة والحيوية يمكنك تناولها في الحمام هي حشوة الأرز، تعرفي على طريقة عمل الحمام وحشوه بالأرز، بألذ طعم له. أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة أسهل طريقة عمل الحمام وحشوه بالكبد والقوانص بخلطة جميلة طريقة عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويجب الالتزام بالخطوات والمقادير التالية لتحصلي على أفضل نتيجة. مكونات طريقة عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل كوب من الأرز يكفي 3 حمامات.

بصلة كبيرة مبشورة.

كبد وقوانص الحمام.

ملعقة زبدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل في وعاء صغير قومي بوضع ملعقة الزبدة وتترك حتى الذوبان.

نضع كبد وقوانص الحمام مقطعة، وظلي في التلقيب بضعة دقائق.

نقوم بوضع البصلة المبشورة على الكبد والقوانص، وظلي في تقليبهم جيدًا حتى كرملة البصلة.

ضعي بعد ذلك الأرز بعد غسله جيدًا، وظلي في التقليب بعض الوقت حتى أن يصبح الأرز طريقة تحضير عمل حشوة الحمام بالأرز في المنزل لا يحتوي على المياه الغسيل ويحصل على طعم البصل والكبد. ضعي الملح والفلفل حسب رغبتك، وتستطيع وضع توابل أخرى تعزز من طعم الحشوة.

نضع كوب من الماء فقط مغلي على الأرز، حتى يصبح الأرز نصف سوي فقط. يفضل استخدام الأرز في الحشوة نصف سوي، إذا قومت باستخدام الحشوة بداخل الحمام دون تسويته ستجد الحشوة غير ناضجة عند تناولها. طريقة حشو الحمام بعض تحضير الحشوة تترك بعض الوقت حتى تبرد.

قومي بوضع الحشوة بداخل الحمام ولا يجب أن تضعي الكثير، الأرز سوف يكمل نضجه لذا اتركي له المساحة للنضج.

قومي بوضع الأرز في منطقة الرقبة لدي الحمامة أيضًا.

أغلقي فتحات الحمامة باستخدام أعواد الخشب.

في مياه مغلية بوعاء قومي بوضع الحمام لمدة نصف ساعة.

قبل التقديم نستطيع تحميرها في الزيت.

هناك طريقة أخري وهي وضع الحمامة في الفرن حتى تحصل على اللون الأحمر اللامع. طريقة حشو الحمام

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