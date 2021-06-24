6 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض الفطر الأسود، نستعرضها للاطلاع تزامنًا مع انتشار مجموعة من الأمراض الفطرية التي أصابت مرضى كورونا في عدد من دول العالم منها الهند ومصر وبريطانيا وأمريكا وغيرها، والأمراض الفطرية بالرغم من كونها غير معدية إلى أنها أمراض خطيرة تهدد الحياة وتصيب من يعانون من ضعف في المناعة تسبب أعراض عدة منها الآتي:

أعراض الإصابة بمرض الفطر الأسود:

تختل أعراض الفطر الأسود حسب مكان الإصابة، حيث يسبب تورم في العضو المصاب وتغير في لونه وتوقف عمله، ويرافقها الأعراض التالية:

ورم جانب واحد من الوجه.

صداع في الرأس

احتقان في الأنف أو الجيوب الأنفية

ظهور آفات سوداء على الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

الحمى.

السعال.

ألم الصدر.

ألم البطن.

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض الفطر الأسود:

جاء في موقع "بوابة الأهرام" المصري، عن الطبيب المتخصص في علاج الحساسية أمجد الحداد، نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض الفطر الأسود:

التقليل من تناول بعض الأدوية التي تؤثر على مناعة الجسم مثل أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية.

العناية بالنظافة العامة بداية من نظافة وحتى نظافة الفم.

التخلص من النفايات أولًا بأول وعدم تخزينها في المنزل لوقت طويل، كونها بيئة مناسبة لنمو الفطريات.

تعقيم اليدين وغسلها باستمرار وارتداء الكمامات بشكل مستمر خارج المنزل أو أثناء التجمعات.

غسل الفواكه والخضراوات وحفظها في الثلاثة وعدم استهلاك أي أطعمة تغير لونها أو شكلها أو رائحتها أو طعمها.

تنظيف المنزل وتهويته وفتح النوافذ لأشعة الشمس وتطهير الحمامات.

تعريض الأثاث للشمس والتخلص من الرطوبة كونها تساهم في نمو الفطريات.

العناية بالغذاء الجيد وتناول الأطعمة الصحية قدر الإمكان وتجنب أي أطعمة مصنعة أو جاهزة كونها تؤثر على مناعة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.