ماهي الأضرار المثبتة علميًا لدخول الكلور في العين

ماهي الأضرار المثبتة علميا لدخول الكلور في العين، عن ذلك ذكرها موقع "الطبي" على لسان الدكتور أسامة جهاد عبد القادر المختص في طب عيون ردًا على أحد الأسئلة الواردة من قراء الموقع، وجاء بها..

الأضرار دخول الكلور في العين:

دخول مادة الكلور أو أي مواد كيماوية من المنظفات إلى العين يشكل خطراً كبيراً جداً، و ذلك لأن هذه المواد دوت الخليج مواد قاعدية تتفاعل مع بروتينات القرنية وتسبب عملية الصوبنة لها مما يسهل اختراقها للعين وإصابتها بالحروق الشديدة.

ويتضح من ذلك أن العين تصاب بضرر خطير يؤثر على النظر في حال دخول الكلور بها أو أي مواد كيميائية لذلك من المهم معرفة الإسعافات الأولية لذلك، وهي وردت في "مايو كلينك" الطبي، وهي:

الإسعافات الأولية للدخول الكلور في العين:

غسل العيون بالماء ويمكن استخدم ماء الصنبور البارد لمدة خمسة عشر دقائق على الأقل.

يمكن فتح مصدر للماء وتوجيهه على الجبين حتى ينزل الماء إلى العين والجفون ويساهم في غسلها من الكلور.

من المهم عدم فرك العيون أبدا.

يجب عدم استخدام أي أدوية أو قطرات للعين.

من المهم الذهاب إلى الطوارئ فورًا أو الإتصال برقم الطوارئ.

يجب أخذ عينة من المادة التي دخلت إلى العيون حتى يتسنى للطبيب المختص تشخيص الحالة جيدًا.

وأخيرا والأهم ننصح بحماية العيون من أي مواد كيميائية ويجب ارتداء النظارات الواقية عند استخدام أي من المواد الكيميائية ولعمل بها، كما يجب عدم خلط أي مواد تنظيف سوية لتفادي التفاعلات الكيميائية التي ينتج عنها غازات سامة تؤثر على الجسم وعلى العيون تحديدًا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.