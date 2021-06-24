كريم لبان الدكر الجبار لشد البشرة وازالة التجاعيد سيغنيكى عن جميع الكريمات

كريم لبان الدكر الجبار لشد البشرة وازالة التجاعيد لبان الذكر محتوي على الكولاجين الطبيعي، لذا يمكن استعمالها لعلاج مشاكل الجلد والبشرة ويدخل في الكثير من الوصفات التجميلية،حيث تعتبر مشكلة سواد البشرة وتصبغها من أكثر المشاكل شيوعاً لدى الفتيات ويبحثون عن طرق ووصفات فعالة للتخلص من هذه المشكله، هناك طرق كثيرة للتخلص منها ومنها استخدام الخلطات الطبيعية وخاصة كريم لبان الذكر الكولاجين الطبيعي الفعال فما هي الفوائد التي يقدمها لبان الذكر.

يمكن كريم لبان الدكر شد الجلد وتقليل التجاعيد ويعمل على لون البشرة.

شد الجلد وتقليل التجاعيد ويعمل على لون البشرة. تنقع ملعقة واحدة ممتلئة من العلكة المبشورة في ربع كوب من الماء المغلي حتى تذوب تمامًا، ثم تضاف ملعقة واحدة ممتلئة من العسل.

وهذه العناصر يتم مزجها معاً جيدًا، ثم ضعي المزيج على الجلد واتركيه لمدة ثلث ساعة، ثم يتم غسله بالماء الدافئ، وهذه الخلطة

يتم المداومة عليها على الأقل 2 مرة أسبوعياً حتى تحصلين على نتائج هائلة.

أحد أكثر أقنعة اللبان شيوعًا، ممزوجًا بماء الورد، يساعد على تفتيح البشرة وإعطاء البشرة نضارة وحيوية لا تصدق، لهذا يجب عليك تكرار هذه العملية كل صباح وقبل الذهاب للنوم من أجل الحصول على نتائج مذهلة في فترة قصيرة من الزمن.

1/2 كوب من بودرة لبان الذكر

كمية متناسبة من الماء

نصف كوب كبير من ماء الورد

اخلطي الماء ومسحوق اللبان حتى يذوب تمامًا، وحاولي عدم شرب الكثير من الماء حتى لا تكون خفيفة جدًا.

ثم نضع المزيج على النار حتى يغلي، ثم ارفعه وانتظر حتى يبرد، ثم اخلطه بماء الورد واحفظه في زجاجة في درجة حرارة الغرفة.

1/2 ملعقة كبيرة زيت اللبان

كوب واحد من اللوز المر

ملعقة واحدة قليلة من القرفة

ملعقة واحدة قليلة من زيت الورد

1/2 ملعقة كبيرة زيت ترمس