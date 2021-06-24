 طريقة عمل وصفة لإزالة النمش والكلف وتوحيد لون البشرة بكل سهولة

تبحث الكثير من السيدات عن وصفة لإزالة النمش والكلف، وتكون فعالة ومضمونة النتائج وبمكونات طبيعية غير ضارة، ويصيب النمش أصحاب البشرة الفاتحة نتيجة التعرض للشمس، بينما يصيب الكلف كل أنواع البشرة نتيجة الحمل والتغيرات الهرمونية، وتعتبر تلك المشكلة من المشكلات الصعبة التي تصيب البشرة، وتأخذ وقت طويل في علاجها والتخلص منها، لذلك يجب المداومة على استخدام الوصفات الطبيعية وعدم إستعجال النتائج، وسوف نتخلص من هذه المشكلة تدريجياً ونلاحظ تحسنا واضحاً، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل وصفة سحرية ومجربة للتخلص من النمش والكلف وتوحيد لون البشرة.

مكونات عمل وصفة لإزالة الكلف والنمش

تتميز المكونات بأنها متوفرة وغير مكلفة ومفيدة للبشرة، ولا تسبب لها أى مشاكل لأنها مواد طبيعية وغير ضارة، وسوف نقدم لكم مكونات عمل الوصفة، وهى كالتالي:-

4 حبات من جوزة الطيب.

كوب من زيت اللوز الحلو.

حزمة بقدونس.

ماء ورد.

طريقة عمل وصفة لإزالة النمش والكلف

تتميز طريقة عمل الوصفة بأنها سهلة وبسيطة، وتتم بالخطوات التالية:-

نطحن 4 حبات من جوزة الطيب ناعم جداً.

ثم نضيف كوب من زيت اللوز الحلو إلى مسحوق جوزة الطيب، ويتم وضعهم في زجاجة نظيفة داكنة اللون.

ثم نترك خليط جوزة الطيب وزيت اللوز الحلو لمدة أسبوع، ويجب رج الزجاجة يومياً.

نغلي حزمة البقدونس في ماء ثم نقوم بتصفية الماء والإحتفاظ به.

طريقة الاستخدام

يجب تكرار الوصفة حتى نحصل على تحسن واضح، وتتم طريقة الاستخدام بالخطوات التالية:-

نمسح الوجه بقطن به ماء ورد قبل الدهان لتنظيف البشرة.

ثم ندهن الوجه بخليط جوزة الطيب وزيت اللوز الحلو قبل النوم، ويترك على الوجه حتى الصباح.

يتم تكرار الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

ثم نغسل الوجه بماء البقدونس في اليوم الذي لا نستخدم فيه الوصفة.

وصفة جوزة الطيب والزبادي لتجديد خلايا البشرة

نخلط ملعقتين من مسحوق جوزة الطيب مع ملعقة من الزبادي، ثم نضيف ملعقة من عسل النحل مع خلط المكونات جيداً، ونضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بعدها بالماء، ويجب تكرار الوصفة مرة أسبوعياً لتجديد خلايا البشرة.

تقليل البقع والتصبغات التي تصيب البشرة نتيجة التعرض للشمس.

تقليص مسام البشرة الدهنية وبالتالي تقلل إفراز الدهون المسببة لحب الشباب.

تحتوي جوزة الطيب على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

تمنع ظهور التجاعيد لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

تنظيف وتنعيم البشرة وحمايتها من الجفاف.

التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء وتجديد خلايا البشرة.

فوائد جوزة الطيب للبشرة