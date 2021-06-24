بدون سكر وبدون بيض وبدون دقيق وبدون سمن عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال

عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال، يبحث كثير من الأفراد، ممن يتَّبعون حميةً غذائيةً صحية أو يرغبون في خسارة الوزن، عن وصفةٍ سهلة لإعداد كيكه الشوكولاته، بحيث لا تحتوي على أي سكريات أو دهون، وإليك أفضل تلك الوصفات.. عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة شوكولاتة بدون دقيق وبدون سمن صحية ومفيدة للأطفال . مكونات عمل كيكة شوكولاتة بدون دقيق ١٠٠ جرام من العجوة أو التمر الطري منزوع النوى.

٢٠٠ مل من الماء المغلي.

٢٠٠ جرام من الشوكولاته المبشورة.

٤٠٠ جرام من الحمص المسلوق.

بيضتان.

القليل من الملح.

كمية مناسبة من القرفة.

ملعقة قهوة صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج باودر.

نصف كوب من الكاكاو الخام. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون سمن وبدون دقيق أفرغي الشوكولاتة في الماء المغلي، ثم أضيفي العجوة.

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الحمص والقهوة والبيكينج باودر والبيض والملح، والقرفة، مع التقليب.

أحضري صينية، وادهنيها بالقليل من الزيت، ثم أدخليها الفرن عند درجة حرارة ١٨٠، واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد أن تنضج الكيكة؛ قومي بإخراجها من الفرن، وتزيينها باستخدام الكاكاو، ثم احفظيها في الثلاجة. مكونات عمل كيكة شوكولاتة بدون دقيقطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون سمن وبدون دقيق كيكة الشوكولاتة الصحية بالشوفان كيكة الشوكولاتة الصحية بالشوفان سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية المفيدة للجسم وخاصة للرجيم . مكونات عمل كيكة الشوكولاتة نصف كوب مع ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

كوب إلا ربع من الزبادي.

ثلث كوب حليب دافئ.

ثلث كوب وملعقة كاكاو خام كبيرة.

نصف كوب سكر دايت (اختياري)، ويُفضل أن يكون نوعًا صحيًا مثل “ستيفيانا”.

فانيليا (اختياري).

ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

بيضة واحدة. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية بال شوفان أحضري وعاءً، وضعي الزبادي والحليب والفانيليا، مع التقليب.

ثم أضيفي الكاكاو والسكر الدايت إلى الخليط.

أضيفي البيض والشوفان وبيكربونات الصودا.

اخلطي المكونات جيدًا.

ثم اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة وفوقهم ورق زبدة؛ حتى لا تلتصق المكونات بالصينية لعدم وجود أي دهون بها.

ضعي الصينية في الفرن، عند درجة حرارة ١٦٠ درجة، ولمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تنضج. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية بال شوفان الوسوم

عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال، يبحث كثير من الأفراد، ممن يتَّبعون حميةً غذائيةً صحية أو يرغبون في خسارة الوزن، عن وصفةٍ سهلة لإعداد كيكه الشوكولاته، بحيث لا تحتوي على أي سكريات أو دهون، وإليك أفضل تلك الوصفات.. عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال عملت ألذ كيكة شوكولاتة صحية للأطفال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة شوكولاتة بدون دقيق وبدون سمن صحية ومفيدة للأطفال . مكونات عمل كيكة شوكولاتة بدون دقيق ١٠٠ جرام من العجوة أو التمر الطري منزوع النوى.

٢٠٠ مل من الماء المغلي.

٢٠٠ جرام من الشوكولاته المبشورة.

٤٠٠ جرام من الحمص المسلوق.

بيضتان.

القليل من الملح.

كمية مناسبة من القرفة.

ملعقة قهوة صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج باودر.

نصف كوب من الكاكاو الخام. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون سمن وبدون دقيق أفرغي الشوكولاتة في الماء المغلي، ثم أضيفي العجوة.

اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الحمص والقهوة والبيكينج باودر والبيض والملح، والقرفة، مع التقليب.

أحضري صينية، وادهنيها بالقليل من الزيت، ثم أدخليها الفرن عند درجة حرارة ١٨٠، واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعد أن تنضج الكيكة؛ قومي بإخراجها من الفرن، وتزيينها باستخدام الكاكاو، ثم احفظيها في الثلاجة. مكونات عمل كيكة شوكولاتة بدون دقيقطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون سمن وبدون دقيق كيكة الشوكولاتة الصحية بالشوفان كيكة الشوكولاتة الصحية بالشوفان سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوفان الصحية المفيدة للجسم وخاصة للرجيم . مكونات عمل كيكة الشوكولاتة نصف كوب مع ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

كوب إلا ربع من الزبادي.

ثلث كوب حليب دافئ.

ثلث كوب وملعقة كاكاو خام كبيرة.

نصف كوب سكر دايت (اختياري)، ويُفضل أن يكون نوعًا صحيًا مثل “ستيفيانا”.

فانيليا (اختياري).

ملعقة صغيرة بيكينج صودا.

بيضة واحدة. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية بال شوفان أحضري وعاءً، وضعي الزبادي والحليب والفانيليا، مع التقليب.

ثم أضيفي الكاكاو والسكر الدايت إلى الخليط.

أضيفي البيض والشوفان وبيكربونات الصودا.

اخلطي المكونات جيدًا.

ثم اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة وفوقهم ورق زبدة؛ حتى لا تلتصق المكونات بالصينية لعدم وجود أي دهون بها.

ضعي الصينية في الفرن، عند درجة حرارة ١٦٠ درجة، ولمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تنضج. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الصحية بال شوفان

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