طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي المورق الطري مثل المخابز

الفطير المشلتت ، من أجمل أنواع الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة الفطائر أو العشاء، وطريقة عمل في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب منا وقت ولا مجهود عند تحضيره، فهو يتمتع بقوام الهش الذي يجعل الكثير من الناس يفضلون تناول ويقبلون عليه بكثرة، وهو من المخبوزات التي يتم تقديمها بجانب العسل والجبنة ، ويمكن تناوله بجانب كوب من الشاي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الفطير المشلتت المورق الطري بخطوات بسيطة في المنزل وبدون أي مجهود.

مكونات الفطير المشلتت المورق الطري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيلو من الدقيق. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ثلاث ملاعق من السكر المطحون. 2 كوب من الماء. طبق صغير من الزبدة أو السمنة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطير المشلتت المورق الطري بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق والسكر والملح ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طريقة ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر سطح متساوي ونرشه بقليل من الدقيق.

ثم نحضر العجين ونقوم بفردها على شكل دائرة كبيرة الحجم، ثم ندهنها الزبدة بتساوي على العجين.

بعد ذلك نقوم بلف العجين على شكل رول، ونقوم بتقطيعها إلي ثلاث قطع متوسطة.

نقوم بفرد أول قطعة بواسطة النشابة على شكل مستطيل.

ثم ندهنها بالزبدة في المنتصف، ونقوم بتطبيقها على شكل مربع، ثم نقوم بتكويرها على شكل كورة متوسط الحجم.

ثم نضعها جانب حتى ترتاح قليل، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.

نحضر الصواني ونقوم بفرد العجين في الصواني حتى يصبح رقيق الحجم.

نقوم بدهن الوجه بالزبدة، ثم ندخل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركه حتى يتحمر.

ثم نخرجه من الفرن ونقدمه ساخن بجانب العسل والجبنة وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الفطير المشلتت في المنزل

يجب إتباع الخطوات التالية للحصول على فطير مورق وهش وهى كما يلي:-