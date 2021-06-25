من كوكاكولا يمكن صنع مشروب شيرى كولا في المنزل بكل سهولة

صنع مشروب شيري كولا بطريقة سهلة جدا في المنزل وذلك من خلال بمكونات بسيطة ، حيث يفقد الجسم العديد من السوائل مما يسبب ارتفاع درجة حرارته بسبب الرطوبة المرتفعة وبداية فصل الصيف لذلك يقوم العديد من الناس بالتوجه إلي شرب المشروبات المثلجة والعصائر المختلفة من اجل تعويض ما فقده من الماء واستعادة توازن الأملاح المفقودة داخله ، فعندما تزداد نسب الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم بسبب فقدانه للماء يشعر الشخص بحالة من الأعياء والدوار , لذلك ففي السطور القادمة نقدم لقم مشروب شيري كولا بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل .

كوكاكولا بطريقة سهلة في المنزل

اولا يجب تحضير المكونات التالية :

كوب من عصير الكريز

معلقة من الفانليا سائلة

زجاجة كوكا كولا

ثانيا طريقة التحضير في دقيقتين :

يعد مشروب شيري كولا من المشروبات سريعة التحضير وسهلة للقيام بها في المنزل من مكونات بسيطة ويمكنك إعداده في دقيقتين دون الحاجة إلى بذل الكثير من الوقت والمجهود ولقد حصل علي إعجاب الكثير من الناس وهذه هي الطريقة :

قومي بإحضار زجاجة كوكا كولا 2 لتر

ثم قومي بتبريدها عن طريق إدخالها الثلاجة لمدة 30 دقيقه ولكن لا تصل لمرحلة الثلج

ثم قم بإحضار أكواب التقديم .

ثم قم بوضع في كل كوب 2 معلقة من سيرم الشيري

ثم نضع السيرم كطبقة صغيرة في اسفل الكوب

أخيرا قم بإضافة الفانيليا السائلة .

احرص علي أن تضع نقطة واحدة فقط من الفانيليا حتي لا تؤثر علي الطعم نقطة واحدة لتعزيز الرائحة ليس إلا حتي لا تجعله لاذعا

ضع مكعبات الثلج في المشروب

اضف الكوكا كولا الي كل الاكواب

بعد ذلك ضع الشاليموه في الاكواب

وقم بتقديمه باردا لذيذا وبهذا نكون قد قدمنا طريقة صنع مشروب شيري كولا كالكافيات في دقيقتين، ويمكنك إعداد العديد من المشروبات الباردة اللذيذة بنفسك في المنزل في هذا الحر الشديد ، شروب شيري كولا يعد من اشهر المشروبات ويعد غير مكلفا هذا بالإضافة إلى مذاقة اللذيذ لكن يوجد العديد من الوصفات الأخري التي يمكنك إعدادها بنفسك وسوف تعطيكم نفس المذاق الرائع .