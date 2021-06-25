أسهل طريقة لصبغ الحواجب بالحنة في المنزل بدون مجهود وبأقل التكاليف

هناك العديد من علاجات الحواجب المؤقتة وشبه الدائمة أو التي قد تكون دائمة، وهناك بعض الخيارات الطبيعية الفعالة التي يمكن أن تساعد في إبراز الحاجبين دون التسبب في أي ضرر، قد يكون تقنية Microblading أحد العلاجات الأكثر شيوعًا للحواجب السميكة والأكثر بروزًا ولكن على المدى الطويل يمكن أن يسبب الكثير من الضرر، لذلك تعتبر الحناء بديلًا مثاليًا لمساعدتك على تكثيف حاجبيك وإضفاء مظهر طبيعي ساحر دون أي مخاطر صحية أو مواد كيميائية مزعجة.

تعتمد الحناء تقليديًا على صبغ الحواجب، لكنها بالتأكيد صبغة مؤقتة تدوم لفترة ثم تتلاشى دون أي آثار أو تشوهات جلدية، كما يمكنك الحصول على شكل الحاجب الذي تريده وهذا ما تبحث عنه الكثير من النساء طريقة آمنة وغير مكلفة في الثمن فالطرق المستحدثة تخضع لعمليات عديدة منها الألم الذي قد تشعر به المرأة أو الأسعار الباهظة التي قد تطلبها صالونا ت التجميل، فلذلك فإن الحنة هي الحل الأمثل للحصول على حواجب بارزة وذات شكل مميز بدون مجهود أو تكاليف تذكر.

حنة الحاجب هي صبغة تستخدم على الحاجب تستخدم لتلوين الجلد تحت الحاجبين لخلق الوهم بالحواجب الكاملة، هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين شدوا حواجبهم بشكل مفرط أو من فقدوا حواجبهم.

اختبار الحساسية: عليكِ أن تقومي باختبار الحساسية على حواجبك وبالأخص الجلد فعليكِ أن تختبري الجلد كي لا تتأذى بشرتك.

اختيار اللون المناسب: قومي باختيار اللون المناسب لبشرتك.

تحضير خليط الحناء: قومي بخلط مقدار بسيط من مسحوق الحناء مع 15 قطرة من الماء الفاتر المائل إلى الساخن للحصول على خليط ممتزج، ثم اتركيه جانبًا حتى يتكثف، كما أنه لا ينبغي أن يكون المعجون المستخدم قوامه سائلًا جدًا وإذا وضعتِه على الحاجبين، فقد يتحول لونه إلى لون أخضر مصفر.

تنظيف الحاجبين: عليكِ التأكد من تنظيف الحاجبين جيدًا بقطعة من القماش ولوشن مرطب لكي تتخلصي من أي بقايا أو زيوت عالقة ليسهل عليكِ توزيع الحناء وامتصاصها بشكل جيد.

توزيع الحناء على الحاجبين: ضعي الحناء بفرشاة مائلة على حاجبيكِ، أو استخدمي فرشاة رسم الحواجب. اضغطي على الجلد جيدًا في أثناء توزيع الحناء للتأكد من وضعها بشكل متساوٍ. ابدئي من الجزء الأخير من الحاجب وفي اتجاه زاوية العين، تأكدي من تغطية الحاجب بالكامل بطبقة سميكة من معجون الحناء.

أسس اختيار لون الصبغة

هناك بعض الأساسيات المهمة التي يجب أن تراعيها السيدات عند القيام بصبغ الحواجب أو الشعر حتي تتمكن من الحصول علي أفضل النتائج بدون ضرر وهي كالاتي:

يفضل اختيار لون صبغة الحواجب نفس لون الشعر.

شراء الصبغة من مكان أمن ومضمون كالصيدليات.

يجب قراءة التعليمات والإرشادات المدونة علي العلبة لتوخي الحذر.

هناك بعض النصائح عند صبغ الحواجب بالحنة يجب علي السيدات اتباعها للحصول علي اللون المناسب للحاجب بدون مجهود وبأقل التكلفة وهي كالاتي: