وصفة رائعة لتبييض الوجه وتوحيد لونه وتزيل البقع والتصبغات لبشرة كبياض الثلج، تبييض البشرة من الأمور الهامة خاصةً للنساء ولذلك تبذل مجهود كبير في الحصول علي بشرة بيضاء وصافية خالية من أي عيوب.

ولكن يتعرض الوجه للاسمرار والتصبغات نتيجة أشعة الشمس الضارة أو عدم تقشير الوجه بصفة دائمة مما يمنحك مظهر غير لائق.

ولذا تستخدم العديد من الفتيات والسيدات منتجات البشرة مثل مستحضرات التجميل أو الكريمات والتي تعمل علي تبييض الوجه ولكن ليس لفترة طويلة.

وصفة جبارة لتبييض البشرة وتوحيد لونها وعلاج مشاكلها بدون مكياج

تبييض البشرة هو خطوة أساسية في عنوان الجمال لدي النساء ولذا تحرص علي العناية بها ولكن عند استخدام المواد الكيميائية فإنها تتسبب في ضرر للوجه والجلد.

كما أنها باهظة الثمن في حين أنه يمكنك التخلص من مشاكل البشرة بمواد طبيعية تساعد علي تفتيح وتبييض الوجه وتجعلك تحافظين علي لون البشرة.

ولهذا سوف أقدم لكي وصفة رائعة لتبييض البشرة بمكون فعال يجعل بشرتك ناصعة البياض.

وصفة بودرة الأطفال وزيت الجليسرين لتبييض الوجه وتوحيد لونه

بودرة الأطفال تساعد علي تفتيح الوجه كما تعمل علي التخلص من الأماكن الداكنة في البشرة وإزالة البقع والتصبغات.

كما تعمل علي التخفيف من الزيوت والدهون الزائدة في البشرة المسببة لظهور الحبوب.

زيت الجليسرين من أهم الزيوت المستخدمة لتفتيح وترطيب البشرة كما يعمل علي حمايتها ويعالج الاسمرار وعدم توحيد لون البشرة.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة كبيرة من زيت الجليسرين.

3 ملاعق كبيرة من صابون دوف مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

في وعاء عميق قومي بوضع الصابون وبودرة الأطفال وامزجيهم جيداً.

ثم أضيفي ماء الورد وزيت الجليسرين واخلطيهم حتي تتجانس المكونات وتحصلي علي قوام كريمي.

مكونات وصفة تبييض الوجه وتوحيد لونه وعلاج مشاكلهطريقة تحضير وصفة تبييض الوجه وإزالة البقع والتصبغات وكيفية الاستخدام

يتم تنظيف الوجه قبل استخدام الوصفة ثم توضع علي الوجه وتترك لمدة من 20 إلي 25 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء ثم يرطب جيداً بزيت اللوز أو الجليسرين.

تستخدم وصفة تبييض الوجه مرتين في الأسبوع لتحصلي علي تبييض دائم وبشرة مثل الأطفال.

وصفة الأرز وزيت جوز الهند لتبييض الوجه وتوحيد لونها

الأرز مكون طبيعي فعال في تفتيح البشرة وتبييضها وهذا لاحتوائه علي مواد مغذية وفيتامينات هامة تعطي الوجه نضارة.

كما يساعد علي توحيد لون الجلد وإزالة البقع والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس.

زيت جوز الهند يعد من أقوي الزيوت التي تستخدم في تبييض وتفتيح الوجه حيث يحتوي علي أحماض دهنية ومضادات أكسدة.

كما يساعد علي التخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة لوجه ناعم وأكثر بياض.

2 ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

علبة محكمة الغلق.

في إناء ضعي الأرز والماء علي نار هادئة حتي يمتص الماء تماماً.

يترك حتي يهدأ ثم يطحن جيداً ويصفي من أي تكتلات أو شوائب.

نضيف زيت جوز الهند والحليب السائل إلي الأرز ونمزج المكونات حتي نحصل علي خليط كريمي.

توضع الوصفة علي الوجه وتترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافيء ثم البارد.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع لبشرة صافية وبيضاء مع وضع الوصفة في الثلاجة صالحة لمدة 7 أيام.

مكونات وصفة تفتيح الوجه وتوحيد لونه من أول استعمالطريقة تحضير وصفة تفتيح الوجه وتوحيد لونه وكيفية الاستخدام