طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا من اشهي وألذ أطباق المقبلات السهلة وسريعه التحضير والتي تقدم بجانب العديد من الوجبات الرئيسية مثل الكوردن بلو أو طبق الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات كما تختلف طرق تحضير البطاطس فيمكن عمل البطاطس بالصوص الأبيض والمشروم وتشكيلة جبن. مقادير عمل البطاطس الفريسكاس كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقه من الثوم الباودر مع ملعقه بصل باودر.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه ملح.

ملعقه كارى مع ملعقه من الكركم.

ملعقه بيكنج باودر.

2 ملعقه صغيره من البابريكا.

بطاطس مقطعه.

كوب ماء. طريقه تحضير البطاطس الفريسكاس نقوم بتحضير البطاطس المقطعة بسمك متوسط الحجم تقريبا ووضعها بالماء علي النار حتي الغليان ثم نضع البطاطس لمده خمس دقائق تقريبا ثم نخرجها ونضع عليها الماء البارد ثم نحضر المكونات من الدقيق والملح والبابريكا والثوم والبصل الباودر مع الفلفل الأسود وملعقه من الكاري والكركم ونقلبهم جيدا ونحتفظ بجزئ من الخلطة جانبا.

نضيف علي باقي الخليط بيكنج باودر وكوب من الماء ثم نضيف البطاطس ونقلبها جيدا ونضعها داخل الثلاجة لمده لا تقل عن ساعه ثم نخرج البطاطس من الخليط ونضعها في الدقيق وباقي الخلطة ونقلبها جيدا.

نحضر طاسه ونضع بها الزيت ونتركها علي النار حتي يسخن ونضع البطاطس واحده واحده حتي تصبح بالون الذهبي. المقادير المطلوبة لعمل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا 500غرام بطاطس.

3 معالق كبيره زيت.

رشه من الملح.

ملعقة كمون مع معلقه شطه.

معلقه ثوم بودرة مع معلقه من الثوم مفروم.

بيضه واحده.

كيس فجيتار كنور.

4 صوابع جبن موزاريلا. طريقه تحضير كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا نبدأ بسلق البطاطس في الماء المغلي والملح وبعد أن يتم الطهي تهرس بالشوكة ونضيف إليها الملح والزيت والكمون والثوم البودر ثم نحضر حله ونضيف الثوم المفروم مع ملعقة من السمنة حتى يحمر ونضيف إليه البطاطس المهروسة ونقلب جيدا لمده خمس دقائق ونتركها حتي تبرد.

نخلط البيضة مع الفلفل الأسود ونكور البطاطس في نصف الكورة نضيف الجبن ونلف الكورة مره اخرى ونضعها في البيض و في الفجيتار. مقادير عمل البطاطس الفريسكاسطريقه تحضير البطاطس الفريسكاسالمقادير المطلوبة لعمل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلاطريقه تحضير كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا الوسوم

طبق البطاطس الفريسكاس مع كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا من اشهي وألذ أطباق المقبلات السهلة وسريعه التحضير والتي تقدم بجانب العديد من الوجبات الرئيسية مثل الكوردن بلو أو طبق الدجاج المشوي بالزبادي والبهارات كما تختلف طرق تحضير البطاطس فيمكن عمل البطاطس بالصوص الأبيض والمشروم وتشكيلة جبن. مقادير عمل البطاطس الفريسكاس كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقه من الثوم الباودر مع ملعقه بصل باودر.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع رشه ملح.

ملعقه كارى مع ملعقه من الكركم.

ملعقه بيكنج باودر.

2 ملعقه صغيره من البابريكا.

بطاطس مقطعه.

كوب ماء. طريقه تحضير البطاطس الفريسكاس نقوم بتحضير البطاطس المقطعة بسمك متوسط الحجم تقريبا ووضعها بالماء علي النار حتي الغليان ثم نضع البطاطس لمده خمس دقائق تقريبا ثم نخرجها ونضع عليها الماء البارد ثم نحضر المكونات من الدقيق والملح والبابريكا والثوم والبصل الباودر مع الفلفل الأسود وملعقه من الكاري والكركم ونقلبهم جيدا ونحتفظ بجزئ من الخلطة جانبا.

نضيف علي باقي الخليط بيكنج باودر وكوب من الماء ثم نضيف البطاطس ونقلبها جيدا ونضعها داخل الثلاجة لمده لا تقل عن ساعه ثم نخرج البطاطس من الخليط ونضعها في الدقيق وباقي الخلطة ونقلبها جيدا.

نحضر طاسه ونضع بها الزيت ونتركها علي النار حتي يسخن ونضع البطاطس واحده واحده حتي تصبح بالون الذهبي. المقادير المطلوبة لعمل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا 500غرام بطاطس.

3 معالق كبيره زيت.

رشه من الملح.

ملعقة كمون مع معلقه شطه.

معلقه ثوم بودرة مع معلقه من الثوم مفروم.

بيضه واحده.

كيس فجيتار كنور.

4 صوابع جبن موزاريلا. طريقه تحضير كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا نبدأ بسلق البطاطس في الماء المغلي والملح وبعد أن يتم الطهي تهرس بالشوكة ونضيف إليها الملح والزيت والكمون والثوم البودر ثم نحضر حله ونضيف الثوم المفروم مع ملعقة من السمنة حتى يحمر ونضيف إليه البطاطس المهروسة ونقلب جيدا لمده خمس دقائق ونتركها حتي تبرد.

نخلط البيضة مع الفلفل الأسود ونكور البطاطس في نصف الكورة نضيف الجبن ونلف الكورة مره اخرى ونضعها في البيض و في الفجيتار. مقادير عمل البطاطس الفريسكاسطريقه تحضير البطاطس الفريسكاسالمقادير المطلوبة لعمل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلاطريقه تحضير كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا

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