المكون السحري لتبييض وتقشير الجسم والتخلص من الجلد الميت من أول مرة

تهتم المرأة بشكلها ومظهرها، ولا تمانع في إنفاق الكثير من المال على مستحضرات التجميل لتبييض الجسم وجعل الجسم ناعمًا ورطبًا، لكنهن لا يعرفن أنه بإمكانهن صنع وصفة تبييض في المنزل، وبأقل الإمكانيات والنتائج ستكون مبهرة، كما أن هذه الطرق التقليدية في المنزل تعتبر واحدة من الطرق التي لا تسبب أي ضرر جانبي أو تشوه في الجسم لا قدر الله وذلك إذا لم يستخدم معها أي مستحضرات التجميل الكيميائية.

من السهل أنه بإمكانك صنع العديد من الوصفات لتبييض الجسم بالكامل بالإضافة إلى الوجه بمكونات طبيعية، كما أن استعمال هذه الخلطات المنزلية بصفة منتظمة على تبييض الجسم والوجه والمناطق الحساسة أيضا، كما أنه سيعمل على ترطيبها، والحصول على نتائج مضمونة.

وصفة السكر والعسل وزيت الزيتون

اخلطي 3 ملاعق من السكر، وملعقتين من العسل، والقليل من قطرات من زيت الزيتون حتى يتكون لديك خليط متماسك.

ضعي الوصفة على جسمك ومن بعدها قومي بعمل فرك خفيف للجسم بتحريك أصابعك على الجلد في حركات دائرية.

إنه من فوائد هذا النوع من الوصفات لتبييض الجسم أن السكر يقوم بعمل سنفره للبشرة وإزالة الجلد الميت والشوائب، وسيعمل مزيج العسل وزيت الزيتون كمرطب وملطف طبيعي للبشرة، كما سيكون العسل مهدئ للجلد وسيعمل على عدم التهابه.

وصفات حمضية كالليمون



يعتبر الليمون أحدى مصادر فيتامين ج المهمة للبشرة، وهو ما يساعد على تنقية البشرة، وتوحيد لونها، وتفتيحها بشكل ملحوظ، وفي أقل وقت ممكن، كما يمكنك الاعتماد على الليمون بالإضافة إلى مسحوق الترمس وذلك للحصول على واحدة من الوصفات لتبييض الجسم الفعالة باتباع الخطوات الآتية:

اخلطي ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة من الترمس المطحون.

قومي بوضع الخلطة على جسمك، واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.

كرري الوصفة يوميًا للحصول على نتائج ملحوظة.

هناك العديد من الطرق التي تختلف من شخص لأخر وذلك طبقا لاختلاف أنواع البشرة، فقبل أن تقومي بصنع ماسك على وجهك لا تنسي أن تقومي باختبار الحساسية للوجه حتي لا يحدث التهاب للبشرة.