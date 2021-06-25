كيك الحليب مع الكيكة اليابانية القطنية بصوص المربى

عمل كيكه الحليب مع الكيكة اليابانية القطنية بصوص المربى بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير كما تعد من اكثر إطباق الحلويات المفضلة لدي العديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتختلف طرق التحضير للكيك حيث يمكن عمل كيك الطاسة السريعة مع دونات الشوكولاته أو ميني سويسرول بالشوكولاتة والمربي كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من أطباق الحلويات الأخري مثل طبق البسبوسة والكنافة بالكريمة. مقادير عمل كيك الحليب كوب من الدقيق.

كوب حليب كامل الدسم.

كيس بيكينج باودر.

كوب سكر.

اربع بيضات.

كوب صغير من الزيت.

ڤانيليا. طريقه عمل كيك الحليب نحضر بوله ونضع فيها البيض والفانيليا ونضرب البيض مع الڤانيليا جيدا حتى يفتح لونه ثم نضع كوب من السكر ونضرب ثم نضع اللبن ونضيف الزيت ثم نضع الدقيق ورشه الملح ونخلط جيدا ويوضع في صنية الكيك ونضعها في الفرن علي درجه حراره 180 درجة مئويه.

بعد خروج الصنية من الفرن نضيف الحليب بمقدار 2 كوب تقريبا مع ملعقتين من السكر ونذوبهم مع بعض وممكن أضافه كريم شانتيه.

نضع الصوص الأبيض المكون من كوب من الحليب وكوب من اللبن البودرة وكوب سكر ونخلطهم جيدا ثم نضيف نصف كوب زيت وبعد تحضيره نضعه ونضع عليه صوص الكارميل ثم نضعه في الثلاجة لمده لا تقل عن 3 ساعات. مقادير عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولة 60 غرام زبدة.

نصف كوب من الحليب.

60 غرام دقيق.

20 غرام نشا.

6 بيضات.

2 ملعقه صغيره من الفانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيره من الملح. طريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولة نحضر صينية لها ارتفاع مناسب ونضع عليها ورق زبدة ثم نضيف صفار خمس حبات من البيض فقط مع بيضه واحده كامله.

نبدأ بتسييح الزبدة ونضع عليها اللبن ونقلبهم جيدا ثم نضيف الدقيق والنشا ونضربهم جيدا ثم نضيف عليهم صفار البيض والبيضة الكاملة ونقلب.

نضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي لمده دقيقه ونضع الملح وبعد أن يبدأ يتحول للون الأبيض نضيف السكر ونكمل ضرب حتى تختفي كمية السكر ونستكمل الضرب حتى يكون قوام ثقيل جدا.

نحضر خليط صفار البيض ونضع عليه ثلث كمية بياض البيض ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا جيدا ثم نعيدهم مره اخري على البياض ونقلب بهدوء.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئويه نضع الخليط في الصينية ونسويه من اعلي ونضعه في حمام مائي يستوى فيه من اسفل وندخله الفرن لمدة 90 دقيقة. مقادير عمل كيك الحليبطريقه عمل كيك الحليبمقادير عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولةطريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولة الوسوم

عمل كيكه الحليب مع الكيكة اليابانية القطنية بصوص المربى بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير كما تعد من اكثر إطباق الحلويات المفضلة لدي العديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتختلف طرق التحضير للكيك حيث يمكن عمل كيك الطاسة السريعة مع دونات الشوكولاته أو ميني سويسرول بالشوكولاتة والمربي كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من أطباق الحلويات الأخري مثل طبق البسبوسة والكنافة بالكريمة. مقادير عمل كيك الحليب كوب من الدقيق.

كوب حليب كامل الدسم.

كيس بيكينج باودر.

كوب سكر.

اربع بيضات.

كوب صغير من الزيت.

ڤانيليا. طريقه عمل كيك الحليب نحضر بوله ونضع فيها البيض والفانيليا ونضرب البيض مع الڤانيليا جيدا حتى يفتح لونه ثم نضع كوب من السكر ونضرب ثم نضع اللبن ونضيف الزيت ثم نضع الدقيق ورشه الملح ونخلط جيدا ويوضع في صنية الكيك ونضعها في الفرن علي درجه حراره 180 درجة مئويه.

بعد خروج الصنية من الفرن نضيف الحليب بمقدار 2 كوب تقريبا مع ملعقتين من السكر ونذوبهم مع بعض وممكن أضافه كريم شانتيه.

نضع الصوص الأبيض المكون من كوب من الحليب وكوب من اللبن البودرة وكوب سكر ونخلطهم جيدا ثم نضيف نصف كوب زيت وبعد تحضيره نضعه ونضع عليه صوص الكارميل ثم نضعه في الثلاجة لمده لا تقل عن 3 ساعات. مقادير عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولة 60 غرام زبدة.

نصف كوب من الحليب.

60 غرام دقيق.

20 غرام نشا.

6 بيضات.

2 ملعقه صغيره من الفانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيره من الملح. طريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولة نحضر صينية لها ارتفاع مناسب ونضع عليها ورق زبدة ثم نضيف صفار خمس حبات من البيض فقط مع بيضه واحده كامله.

نبدأ بتسييح الزبدة ونضع عليها اللبن ونقلبهم جيدا ثم نضيف الدقيق والنشا ونضربهم جيدا ثم نضيف عليهم صفار البيض والبيضة الكاملة ونقلب.

نضرب بياض البيض بالمضرب الكهربائي لمده دقيقه ونضع الملح وبعد أن يبدأ يتحول للون الأبيض نضيف السكر ونكمل ضرب حتى تختفي كمية السكر ونستكمل الضرب حتى يكون قوام ثقيل جدا.

نحضر خليط صفار البيض ونضع عليه ثلث كمية بياض البيض ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا جيدا ثم نعيدهم مره اخري على البياض ونقلب بهدوء.

يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئويه نضع الخليط في الصينية ونسويه من اعلي ونضعه في حمام مائي يستوى فيه من اسفل وندخله الفرن لمدة 90 دقيقة. مقادير عمل كيك الحليبطريقه عمل كيك الحليبمقادير عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولةطريقة عمل الكيكة اليابانية القطنية مع صوص مربى الفراولة

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