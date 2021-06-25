طريقة عمل الدونات الأصلية الشهية بكل سهولة في المنزل

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طريقة عمل الدونات هي من أشهر الحلويات الشعبية فى الولاية الأمريكية وأشتهر في جميع البلاد العربية وتعد كنوع من المعجنات التي يمكن قليها في الزيت، أو يتم تسويتها في الفرن وتحلي بالمربي أو الشوكولاتة أو العسل أو السكر والقرفة أو الجيلي، يعشق الجميع تناولها بالمذاقات المختلفة.طريقة عمل الدونات الأصلية
تحتوي الدونات المصنوعة في الفرن على نسبة عالية من الكربوهيدريت لإمدام الجسم الطاقة اللأزمة، تشعر بالشبع فترة طويلة وعدم الشعور في تناول الأطعمة، يفضل تناولها في فصل الشتاء للشعور بالدفئ خاصاً بمذاق القرفة والسكر، تحسن الحالة المزاجية عند تناولها بفترات متباعده، لا يفضل تناولها بكثرة لعدم زيادة الوزن، وقد تؤدي إلي حدوث السمنة المفرطة عند تناولها بكثرة، الأصابة بمرض السكر لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر.طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة
المكونات
- كوبان ونصف دقيق حلويات.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ربع كوب سكر أبيض مطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ذرة ملح.
- شوكولاتة فارمسيل للتزيل.
- صوص الشوكولاتة.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق.
- ننخل الدقيق والكاكاو بداخل الوعاء.
- نضيف الزبدة، والمكونات الجافة.
- السكر، البيكنج باودر، الملح، الخميرة، الفانيليا.
- نقلبهم جيداً حتي يتجانس الزبد مع الدقيق.
- نضيف البيض، نضيف الحليب الدافئ على التدريج.
- مع التقليب المستمر، حتي نحصل على قوام متماسك.
- نترك العجين ساعة على الأقل ليختمر في مكان دافئ.
- نضع كمية مناسبة من الدقيق على رخامة المطبخ حتي لا تلتصق العجين.
- نضع العجينة على الدقيق ونفردها بالنشابة.
- نجعل سمك الدونات سميك.
- أستخدمي قطاعات دائرية كبيرة وصغيرة في التقطيع.
- ضعي القطاعة الدارية في الدقيق قبل قطع العجين.
- أحضري صواني مناسبة ورشيها بالدقيق.
- قطعي الدونات، رصيهم في صواني.
- أتركيهم يختمروا مرة أخري لمدة نصف ساعة.
- ضعي الدونات في الفرن على درجة حرارة 160 ْ.
- أتركيهم نصف ساعة ليبرد.
- يزين بصوص الشوكولاتة، الفرماسيل.
- يرص في أطباق التقديم ويقدم بارد.
المكونات
- ثلاث أكوب دقيق أبيض.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة سكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبده لينه.
- كوب حليب دافئ للعجن.
- بيضتان بدرجه حرارة الغرفة.
- فانيليا باودر.
- ذرة ملح.
- زيت غزير للقلي.
للتزين
- قرفة مطحونة.
- سكر مطحون.
- حليب سائل.
طريقة التحضير
- نضع في العجان الدقيق، السكر، الخميرة، الزبدة، فانيليا، ملح.
- نقلب جميع المكونات الجافة جيداً.
- نضع الحليب بالتدريج، مع أستمرار العجن.
- نترك العجين يرتاح لمدة ساعة.
- نضع قليلا من الدقيق على رخامة المطبخ.
- نفرد العجين بأصابع اليد.
- نجعل سمك العجين سميك.
- نقطع العجين بالقطاعة الدائرية.
- نضع حله عميقة على النار.
- نضيف كمية غزيرة من الزيت.
- نضع الدونات عندما يسخن الزيت.
- نترك الدونات في الزيت لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.
- نقلبها على الوجه الآخر وتركها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي أيضا.
- نضعها في مصفاة حتى نحضر صوص التزين.
- نضع في وعاء عميق كوب سكر باودر، ربع كوب حليب، نصف ملعقة كبيرة قرفة.
- نقلبهم جيدا حتى نحصل على صوص سميك.
- نغمس الدونات في الصوص.
- ترص في سرفيس.
- تقدم بجانبها القهوة، شاي بحليب.
الوسوم
طريقة عمل الدونات هي من أشهر الحلويات الشعبية فى الولاية الأمريكية وأشتهر في جميع البلاد العربية وتعد كنوع من المعجنات التي يمكن قليها في الزيت، أو يتم تسويتها في الفرن وتحلي بالمربي أو الشوكولاتة أو العسل أو السكر والقرفة أو الجيلي، يعشق الجميع تناولها بالمذاقات المختلفة.طريقة عمل الدونات الأصلية
تحتوي الدونات المصنوعة في الفرن على نسبة عالية من الكربوهيدريت لإمدام الجسم الطاقة اللأزمة، تشعر بالشبع فترة طويلة وعدم الشعور في تناول الأطعمة، يفضل تناولها في فصل الشتاء للشعور بالدفئ خاصاً بمذاق القرفة والسكر، تحسن الحالة المزاجية عند تناولها بفترات متباعده، لا يفضل تناولها بكثرة لعدم زيادة الوزن، وقد تؤدي إلي حدوث السمنة المفرطة عند تناولها بكثرة، الأصابة بمرض السكر لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر.طريقة عمل الدونات بالشوكولاتة
المكونات
- كوبان ونصف دقيق حلويات.
- نصف كوب كاكاو خام.
- ربع كوب سكر أبيض مطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ذرة ملح.
- شوكولاتة فارمسيل للتزيل.
- صوص الشوكولاتة.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء عميق.
- ننخل الدقيق والكاكاو بداخل الوعاء.
- نضيف الزبدة، والمكونات الجافة.
- السكر، البيكنج باودر، الملح، الخميرة، الفانيليا.
- نقلبهم جيداً حتي يتجانس الزبد مع الدقيق.
- نضيف البيض، نضيف الحليب الدافئ على التدريج.
- مع التقليب المستمر، حتي نحصل على قوام متماسك.
- نترك العجين ساعة على الأقل ليختمر في مكان دافئ.
- نضع كمية مناسبة من الدقيق على رخامة المطبخ حتي لا تلتصق العجين.
- نضع العجينة على الدقيق ونفردها بالنشابة.
- نجعل سمك الدونات سميك.
- أستخدمي قطاعات دائرية كبيرة وصغيرة في التقطيع.
- ضعي القطاعة الدارية في الدقيق قبل قطع العجين.
- أحضري صواني مناسبة ورشيها بالدقيق.
- قطعي الدونات، رصيهم في صواني.
- أتركيهم يختمروا مرة أخري لمدة نصف ساعة.
- ضعي الدونات في الفرن على درجة حرارة 160 ْ.
- أتركيهم نصف ساعة ليبرد.
- يزين بصوص الشوكولاتة، الفرماسيل.
- يرص في أطباق التقديم ويقدم بارد.
المكونات
- ثلاث أكوب دقيق أبيض.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ثلاث ملاعق كبيرة سكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبده لينه.
- كوب حليب دافئ للعجن.
- بيضتان بدرجه حرارة الغرفة.
- فانيليا باودر.
- ذرة ملح.
- زيت غزير للقلي.
للتزين
- قرفة مطحونة.
- سكر مطحون.
- حليب سائل.
طريقة التحضير
- نضع في العجان الدقيق، السكر، الخميرة، الزبدة، فانيليا، ملح.
- نقلب جميع المكونات الجافة جيداً.
- نضع الحليب بالتدريج، مع أستمرار العجن.
- نترك العجين يرتاح لمدة ساعة.
- نضع قليلا من الدقيق على رخامة المطبخ.
- نفرد العجين بأصابع اليد.
- نجعل سمك العجين سميك.
- نقطع العجين بالقطاعة الدائرية.
- نضع حله عميقة على النار.
- نضيف كمية غزيرة من الزيت.
- نضع الدونات عندما يسخن الزيت.
- نترك الدونات في الزيت لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.
- نقلبها على الوجه الآخر وتركها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي أيضا.
- نضعها في مصفاة حتى نحضر صوص التزين.
- نضع في وعاء عميق كوب سكر باودر، ربع كوب حليب، نصف ملعقة كبيرة قرفة.
- نقلبهم جيدا حتى نحصل على صوص سميك.
- نغمس الدونات في الصوص.
- ترص في سرفيس.
- تقدم بجانبها القهوة، شاي بحليب.
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