خلطة يابانية لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور نهائيا وبدون ألم في ثواني

خلطة يابانية لإزالة شعر الوجه والجسم كله، العديد من الطرق الطبيعية والتي من خلالها يمكننا أن نزيل الشعر بالفازلين الذي ينمو بالسطح من الجلد باستعمال مكونات منزلية، وأيسرها وأكثرها فاعلية هو مكون الفازلين، والذي من الممكن أن نستعين به في إخفاء أي شعر سواء كان كثيف أو قليل على البشرة، وبفاعلية وأمان، وذلك بمساعدة بعض المكونات الأخرى الطبيعية أيضًا، وعبر السطور التالية نعرف بالتفصيل على الطرق التي تساعد في الإزالة للشعر اعتمادًا على الفازلين.

خلطة يابانية لإزالة شعر الوجه والجسم كله

من الممكن الاستعانة بالآتي من المكونات كي يزال الشعر بدون أي شعور بالألم:

عدد ملعقتين فازلين.

ملعقة ملح ناعم.

طريقة التحضير والاستخدام للخليط:

نقوم بالإحضار للوعاء الملائم لخلط المكونين معًا.

بعد تمام الامتزاج يصبح الخليط جاهز للاستخدام.

يتم الفرد للخليط فوق الجلد ليزيل الشعر.

تركه مدة حوالي عشر دقائق ثم إزالته، وسنجد أنه فعال في تخليص البشرة من الشعر الناعم الكثيف بأي منطقة من المناطق بالبشرة.

الوصفة تطبق وقت الحاجة، ومن الضروري استعمال كريم ترطيب عقب التطبيق للوصفة.

وصفة الفازلين مع بودرة الحمص لإزالة الشعر الزائد

طريقة متميزة من خلالها يمكن لأي فتاة إزالة شعر البشرة دون اللجوء لمراكز التجميل، وبالاستعانة بالمكونات التالية:

نصف ملعقة كبيرة فازلين.

ملعقة كبيرة مطحون الحمص.

ربع ملعقة كركم بودرة.

طريقة التحضير والاستعمال للخليط: