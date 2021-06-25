كريم طبيعي سحري مزيل للعرق ومفتح قوي للابطين بروائح منعشة كريم زبدة الشيا وجوز الهند

كريم طبيعي سحري مزيل للعرق ومفتح قوي للابطين ،استخدام كريمات مزيل العرق أصبح من أكثر منتجات العناية بالجسم أهمية وعلى وجه التحديد مع دخول فصل الصيف وارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة بشكل كبير جدًا، لذلك يلجأ الرجال والسيدات دائمًا إلى شرائها ولكن تواجههم في العادة مشكلتين الأولى: هي ارتفاع أسعار كريم مزيل العرق الجيد وثانيهما: هو أن الكريمات التي تعتبر ذات سعر قليل تكون مضرة على الجسم والبشرة وتسبب الحكة والإسمرار وفي بعض الأحيان ظهور الحبوب، لذلك تابع مقالنا للنهاية سنقدم وصفتان يمكنك صنعمها في المنزل واستخدامهما كمزيل للعرق من دون تكلفة أو قلق على البشرة.كريم طبيعي سحري مزيل للعرق ومفتح قوي للابطين
تعد زبدة ة الشيا واحدة من أهم المكونات الطبيعية المفيدة بشكل كبير جدًا للبشرة والجسم والشعر وطريقة صنع واستخدام وصفتها في مزيل العرق هي:
مكونات الوصفة
- عدد 2 ملعقة كبار من “زبدة الشيا”
- 2 ملعقة كبار من زيت “جوز الهند”
- عدد 3 ملاعق كبار من صودا الخبز
- زيت عطري حسب ذوقك
- ملعقة كبيرة من النشا “اختياري”
خطوات إعداد المزيل
- في حمام بخار مائي قومي بتذويب زبدة الشيا وزيت جوز الهند جيدًا.
- بعد تمام الذوبان قومي بإضافة باقي المكونات الزيت العطري وصودا الخبز والنشا حسب رغبتك “فالنشا تعمل على تماسك الكريم أكثر”.
- استمري بالتقليب جيدًا حتى يمتزج الخليط مع بعضه بشكل جيد.
- ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى يبرد ويتماسك جيدًا.
- يمكنك استخدام الكريم على بشرتك الآن في أي وقت ترغبين به.
مكونات الوصفة
- ملعقة من شمع العسل.
- 1 ملعقة
- ملعقة من زيت اللوز.
- قطرات من أي زيت عطري.
- كبسولة من فيتامين E.
- ملعقة من زيت جوز الهند
خطوات إعداد الكريم
- قومي بخلط زيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل مع بعضهم وتذويبهم في حمام بخار مائي.
- بعد الذوبان يترك الخليط جانبًا حتى يبرد.
- قومي بوضع باقي المكونات واستمري بالتقليب جيدًا.
- ضعي الكريم في علبة مناشبة ومحكمة الغلق.
- استخدمي الكريم في أي وقت كما تشائين.
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كريم طبيعي سحري مزيل للعرق ومفتح قوي للابطين ،استخدام كريمات مزيل العرق أصبح من أكثر منتجات العناية بالجسم أهمية وعلى وجه التحديد مع دخول فصل الصيف وارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة بشكل كبير جدًا، لذلك يلجأ الرجال والسيدات دائمًا إلى شرائها ولكن تواجههم في العادة مشكلتين الأولى: هي ارتفاع أسعار كريم مزيل العرق الجيد وثانيهما: هو أن الكريمات التي تعتبر ذات سعر قليل تكون مضرة على الجسم والبشرة وتسبب الحكة والإسمرار وفي بعض الأحيان ظهور الحبوب، لذلك تابع مقالنا للنهاية سنقدم وصفتان يمكنك صنعمها في المنزل واستخدامهما كمزيل للعرق من دون تكلفة أو قلق على البشرة.كريم طبيعي سحري مزيل للعرق ومفتح قوي للابطين
تعد زبدة ة الشيا واحدة من أهم المكونات الطبيعية المفيدة بشكل كبير جدًا للبشرة والجسم والشعر وطريقة صنع واستخدام وصفتها في مزيل العرق هي:
مكونات الوصفة
- عدد 2 ملعقة كبار من “زبدة الشيا”
- 2 ملعقة كبار من زيت “جوز الهند”
- عدد 3 ملاعق كبار من صودا الخبز
- زيت عطري حسب ذوقك
- ملعقة كبيرة من النشا “اختياري”
خطوات إعداد المزيل
- في حمام بخار مائي قومي بتذويب زبدة الشيا وزيت جوز الهند جيدًا.
- بعد تمام الذوبان قومي بإضافة باقي المكونات الزيت العطري وصودا الخبز والنشا حسب رغبتك “فالنشا تعمل على تماسك الكريم أكثر”.
- استمري بالتقليب جيدًا حتى يمتزج الخليط مع بعضه بشكل جيد.
- ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى يبرد ويتماسك جيدًا.
- يمكنك استخدام الكريم على بشرتك الآن في أي وقت ترغبين به.
مكونات الوصفة
- ملعقة من شمع العسل.
- 1 ملعقة
- ملعقة من زيت اللوز.
- قطرات من أي زيت عطري.
- كبسولة من فيتامين E.
- ملعقة من زيت جوز الهند
خطوات إعداد الكريم
- قومي بخلط زيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل مع بعضهم وتذويبهم في حمام بخار مائي.
- بعد الذوبان يترك الخليط جانبًا حتى يبرد.
- قومي بوضع باقي المكونات واستمري بالتقليب جيدًا.
- ضعي الكريم في علبة مناشبة ومحكمة الغلق.
- استخدمي الكريم في أي وقت كما تشائين.
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