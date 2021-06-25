بملعقة نشا حولي شعرك لخيوط حرير بكريم النشا المذهل لفرد الشعر بديل الكيراتين وصفه هايله

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بملعقة نشا حولي شعرك لخيوط حرير بكريم النشا ، إذا كنت ترغبين الحصول على شعر ناعم ومفرود يمكنك من الآن الحصول على ما ترغبين عن طريق استخدامك لكريم النشا والزبادي لفرد الشعر الخشن والمجعد الذي يضع معظم الفتيات في مواقف محرجة كثيرة ،كما يحتوي على مجموعة من العناصر الهامة لصحة فروة الرأس والشعر.
بملعقة نشا حولي شعرك لخيوط حرير بكريم النشا
يعد النشا من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من الأحماض الأمنية والفيتامينات المهمة لصحة الشعر، كما أنه يعمل على منع مشكلة تساقط الشعر ويساهم في نموه سريعاً وكثافته وإطالته وهذا يجعله ناعم ومفرود ويتم استخدام كريم النشا والزبادي كالتالي:مكونات عمل النشا والزبادي:
- 3 ملاعق كبيرة زبادي
- 5 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة زيت خروع.
- في وعاء عميق قومي بخلط المكونات مع بعضه.
- ثم يتم البدء بتدليك فروة الرأس بالخليط ويلف ويغطى بغطاء الاستحمام.
- لابد من الانتظار لمدة ساعة كاملة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- فالزبادي تعمل على ترطيب خصلات الشعر وتغذيها لذلك احرصي على تكرار استخدام الكريم مرتين على الأقل في الأسبوع.
يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم على الشعر فهو يساعد في زيادة نموه وإطالته وتكثيفه بسرعة كبيرة جداً، فما بالك إذا تمت إضافته على بعض النشا والزبادي ستحصلين على أقوى النتائج فقط اتبعي الآتي:مكونات كريم النشا والزبادي وزيت الزيتون:
- 1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.
- 1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
- 1 كوب زبادي.
- احضري وعاء خلط عميق يضاف له كلاً من النشا والزبادي واخلطيهم جيداً.
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون واخلطي المكونات مع بعضها حتى أن تكون متجانسة.
- قبل استخدام الكريم على الشعر يفضل أن تقومين بتسريحه لكي تتخلصين من التشابك تماماً ثم يتم تقسيمه إلى أربعة أقسام كما تتبعين عند صبغ الشعر.
- ثم ابدئي في توزيع الخليط على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة ويترك على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
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بملعقة نشا حولي شعرك لخيوط حرير بكريم النشا ، إذا كنت ترغبين الحصول على شعر ناعم ومفرود يمكنك من الآن الحصول على ما ترغبين عن طريق استخدامك لكريم النشا والزبادي لفرد الشعر الخشن والمجعد الذي يضع معظم الفتيات في مواقف محرجة كثيرة ،كما يحتوي على مجموعة من العناصر الهامة لصحة فروة الرأس والشعر.
بملعقة نشا حولي شعرك لخيوط حرير بكريم النشا
يعد النشا من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة من الأحماض الأمنية والفيتامينات المهمة لصحة الشعر، كما أنه يعمل على منع مشكلة تساقط الشعر ويساهم في نموه سريعاً وكثافته وإطالته وهذا يجعله ناعم ومفرود ويتم استخدام كريم النشا والزبادي كالتالي:مكونات عمل النشا والزبادي:
- 3 ملاعق كبيرة زبادي
- 5 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة زيت خروع.
- في وعاء عميق قومي بخلط المكونات مع بعضه.
- ثم يتم البدء بتدليك فروة الرأس بالخليط ويلف ويغطى بغطاء الاستحمام.
- لابد من الانتظار لمدة ساعة كاملة ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
- فالزبادي تعمل على ترطيب خصلات الشعر وتغذيها لذلك احرصي على تكرار استخدام الكريم مرتين على الأقل في الأسبوع.
يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تستخدم على الشعر فهو يساعد في زيادة نموه وإطالته وتكثيفه بسرعة كبيرة جداً، فما بالك إذا تمت إضافته على بعض النشا والزبادي ستحصلين على أقوى النتائج فقط اتبعي الآتي:مكونات كريم النشا والزبادي وزيت الزيتون:
- 1 ملعقة كبيرة نشا الذرة.
- 1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.
- 1 كوب زبادي.
- احضري وعاء خلط عميق يضاف له كلاً من النشا والزبادي واخلطيهم جيداً.
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون واخلطي المكونات مع بعضها حتى أن تكون متجانسة.
- قبل استخدام الكريم على الشعر يفضل أن تقومين بتسريحه لكي تتخلصين من التشابك تماماً ثم يتم تقسيمه إلى أربعة أقسام كما تتبعين عند صبغ الشعر.
- ثم ابدئي في توزيع الخليط على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة ويترك على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
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