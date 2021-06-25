خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور في دقائق

خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم ، يعد إزالة شعر الجسم الزائد من الأمور الأكثر أهمية لدى جميع النساء فعلاوة على أن الشعر في الجسم يعطي منظرًا غير لطيف للمرأة إلا أنه يسبب في عمل رائحة كريهة لديها أيضًا مما يسبب لها الإحراج في كثير من المواقف لذلك تذهب النساء لعمل ليزر لإزالة الشعر في المراكز الطبية والذي يتكلف أسعارًا غالية جدًا إلا أن الكثير من النساء لا تستطيع دفع هذه الأموال في الليزر وهذا ما سوف نطرحه لكن من خلال مقالنا اليوم وصفات سهلة من البيت لإزالة الشعر بكل سهولة ومن دون تكاليف مادية ومن دون إحساس بأي ألم. خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم مكونات الوصفة ½ م . ك من الفازلين الأصلي.

3 م . ك من اللبن الحليب.

2 م . ك من مسحوق الكركم.

2 م . ك من مسحوق الحمص. خطوات عمل الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة ما عدا الفازلين مع بعضهم البعض جيدًا حتى تتجانس تمامًا مع بعضها.

أضيفي مادة الفازلين الأصلي على المزيج السابق واستمري في التقليب جيدًا حتى يصبح الكوام كريمي متماسك.

ضعي الخليط على الشعر الذي ترغبين بنزعه مع اتجاه نمو الشعر ومن ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد انتهاء المدة قومي بنزع الهليط مع عكس اتجاه نمو الشعر.

اشطفي المنطقة جيدًا بالماء البارد ومن ثم رطبيها بمرطب مناسب لبشرتك.

كرري استخدام التجربة مرتين في الأسبوع الواحد لنتيجة أفضل. وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر مكونات الوصفة 2 ملعقة من السكر.

ربع كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة إعداد الوصفة اخلطي السكر والليمون والماء في وعاء مناسب ومن ثم ارفعيهم على نار متوسطة.

اتركي الهليط على النار المتوشطة حتى يغلي مرتين.

عندما يتحول لون الخليط إلى اللون الذهبي قومي بتهدئة النار.

اغلقي النار بمجرد أن يصبح سمك الخليط مثل سمك العسل.

اتركي الخليط جانبًا حتى يبرد.

افردي العجينة على جسمك مع اتجاه نمو الشعر ومن ثم نزعها عكس الاتجاه.

استمري حتى تنتهي من نزع كل الشعر ومن ثم اشطفي المنطقة جيدًا بالماء البارد. الوسوم

خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم ، يعد إزالة شعر الجسم الزائد من الأمور الأكثر أهمية لدى جميع النساء فعلاوة على أن الشعر في الجسم يعطي منظرًا غير لطيف للمرأة إلا أنه يسبب في عمل رائحة كريهة لديها أيضًا مما يسبب لها الإحراج في كثير من المواقف لذلك تذهب النساء لعمل ليزر لإزالة الشعر في المراكز الطبية والذي يتكلف أسعارًا غالية جدًا إلا أن الكثير من النساء لا تستطيع دفع هذه الأموال في الليزر وهذا ما سوف نطرحه لكن من خلال مقالنا اليوم وصفات سهلة من البيت لإزالة الشعر بكل سهولة ومن دون تكاليف مادية ومن دون إحساس بأي ألم. خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم خلطات سحرية بالفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم مكونات الوصفة ½ م . ك من الفازلين الأصلي.

3 م . ك من اللبن الحليب.

2 م . ك من مسحوق الكركم.

2 م . ك من مسحوق الحمص. خطوات عمل الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة ما عدا الفازلين مع بعضهم البعض جيدًا حتى تتجانس تمامًا مع بعضها.

أضيفي مادة الفازلين الأصلي على المزيج السابق واستمري في التقليب جيدًا حتى يصبح الكوام كريمي متماسك.

ضعي الخليط على الشعر الذي ترغبين بنزعه مع اتجاه نمو الشعر ومن ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد انتهاء المدة قومي بنزع الهليط مع عكس اتجاه نمو الشعر.

اشطفي المنطقة جيدًا بالماء البارد ومن ثم رطبيها بمرطب مناسب لبشرتك.

كرري استخدام التجربة مرتين في الأسبوع الواحد لنتيجة أفضل. وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر مكونات الوصفة 2 ملعقة من السكر.

ربع كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة إعداد الوصفة اخلطي السكر والليمون والماء في وعاء مناسب ومن ثم ارفعيهم على نار متوسطة.

اتركي الهليط على النار المتوشطة حتى يغلي مرتين.

عندما يتحول لون الخليط إلى اللون الذهبي قومي بتهدئة النار.

اغلقي النار بمجرد أن يصبح سمك الخليط مثل سمك العسل.

اتركي الخليط جانبًا حتى يبرد.

افردي العجينة على جسمك مع اتجاه نمو الشعر ومن ثم نزعها عكس الاتجاه.

استمري حتى تنتهي من نزع كل الشعر ومن ثم اشطفي المنطقة جيدًا بالماء البارد.

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