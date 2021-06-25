معجزة كريم الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفه ضعيه كل يوم وسعرك هيطول لحد الركب بسرعة البرق

الشعر الطويل القوي غير المتساقط هو حلم كل فتاة على سطح الكرة الأرضية، فتقوم بتجربة العديد من منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية فتتسبب في تلف الشعر وإلحاق الضرر به، ولكن تجهل النساء بقيمة الوصفات الطبيعية التي لها مفعول سحري في تطويل الشعر، ومن هذه الوصفات الطبيعية كريم الفازلين لتطويل الشعر، وسوف نخبرك سيدتي بكل شيء عنه، فتابعينا.

للفازلين فوائد متعددة منها ترطيب البشرة، واليوم سوف نستخدمه على الشعر لتطويله.

مكونات كريم الفازلين لتطويل الشعر

عبوة متوسطة الحجم من الفازلين الطبي.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

3 ملاعق من الثوم البودر.

ملعقتان كبيرتان الحجم من زيت الخروع.

طريقة تحضير واستخدام كريم الفازلين

في وعاء على نار متوسط مملوء إلى منتصفه بالماء، نتركه حتني يغلي.

وفي أثناء ذلك يتم تفرغه محتويات عبو الفازلين الطبي في وعاء صغير الحجم.

بعد تمام غليان الماء، يتم وضع الوعاء المحتوي على الفازلين في وعاء الماء المغلي بحذر.

يتم الانتظار حتى يذوب الفازلين بأكمله، بعد ذلك يتم رفعه من إناء الماء المغلي وتركه يبرد قليلًا.

بعدها يتم إضافة زيت الزيتون والثوم البودر وزيت الخروع إلى الفازلين الذائب.

يتم تقليب المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها.

وبعد ذلك يتم ترك الخليط حتى يبرد تمامًا ويكون على هيئة كريم.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، وتجفيفه جيدًا بواسطة منشفة قطنية عن طريق الطبطبة.

بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى نصفين متساويين.

على راحة اليد يتم أخذ كمية مناسبة من كريم الفازلين وتدليها على اليد، ثم فردها على الشعر المقسم إلى نصفين.

بعد ذلك يتم تصفيف الشعر بالشكل المعتاد، بواسطة فرشاة خشبية.

يترك كريم الفازلين على الشعر من الليل ويتم غسل الشعر في الصباح الباكر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

للحصول على شعر كثيف وطويل يتم تطبيق كريم الفازلين على الشعر 4 مرات في الأسبوع ولمدة شهرين.

بعد الفترة المحددة سوف تلاحظين أن شعرك أصبح كثيفًا وطويلًا كما تحبين.