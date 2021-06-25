فوائد الجرجير للشعر والصحة وصفات زيت الجرجير للشعر

فوائد الجرجير للشعر كبيرة الأمر الذي جعل الجرجير يدخل في العديد من المستحضرات والوصفات الخاصة بالشعر، والجرجير من النباتات الورقية ومن أعلاها فائدة، وهو احد النباتات ذات الأوراق المميزة ذات اللون الخضراء، فهو من المحاصيل السهلة في زراعتها بالنسبة للفلاح، كما أن الجرجير ذات أهمية عظيمة للصحة ولنضارة الوجه وللشعر.

فوائد الجرجير

الجرجير يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحه القلب، والجر جير يساعد علي انخفاض نسبة الكولسترول ويحسن صحة القلب، والجرجير مفيد للمخ والأعصاب، ويتميز باحتوائه على فيتامين ج الذي يساعد علي منع مرض الزها يمر ويحسن وظائف المخ، ويقلل من فرص التعرض للسكتة الدماغية والنزيف عند الحوادث، ويساعد علي تخليص الجسم من الإجهاد وتقليل التوتر، ويقلل من أغراض الشيخوخة، ويساعد علي تحسين عمل الغده الدرقية.

فوائد زيت الجرجير للشعر

الكثير من الناس ينظرون إلي جمال الشعر علي انه علامة الجمال، ويعد الجرجير واحد من أهم الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان والشعر، وهناك عوامل توثر علي نمو الشعر منها الجنيات والهرمونات، ومن أهم فوائد الجرجير للشعر ما يلي:

يتميز الجرجير بقدرته على امتصاص الحديد وهو معدن هام جداً لتغذية الشعر وتقويته. زيت الجرجير له دور مهم في نمو الشعر، فهو يحافظ علي عمل الغدد الدهنية التي تفيد بصليات الشعر. يحافظ زيت زيت الجرجير علي فروة الرأس من الالتهابات البكتيرية ويعد مطهر لفروة الرأس. يجعل فروة الرأس صحية ويمنع جفافها. يعمل زيت الجرجير علي تقويه بصلات الشعر. يعمل زيت الجرجير علي تنعيم الشعر. ويمنع زيت الجرجير تساقط الشعر كما يجعله ينمو اسرع، ويمنحه لمعان وملمساً جذاباً ومميزاً.

وصفة زيت الجرجير لخشونة الشعر.

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

وصفات زيت الجر جير

طريقة الاستخدام : نخلط جميع ملاعق الزيت مع بعضها البعض، ونضع الخليط علي الشعر وفروتة، ونتركه علي الشعر لمده عشرين دقيقة، ثم نغسله بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة مره أسبوعيا.

وصفة زيت الجرجير لزيادة كثافة الشعر

المكونات

ربع كوب من لبن الزبادي.

ربع كوب من زيت الجرجير.

طريقة الاستخدام : نخلط المكونات معا في إناء، ونضعها علي الشعر وفروة الرأس مع تدليكها جيدا لمده 15 دقيقة ثم نغسلها بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة حتي نحصل علي شعر كثيف.

وصفة زيت الجرجير لعلاج تساقط الشعر

المكونات

ملعقه صغيرة من خلاصة الا لوفيرا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجر جير.

بياض بيضة كبيرة.

طريقة الاستخدام: نخلط جميع المكونات في إناء ونضع الخليط على الشعر مع تدليك أطراف الشعر وجذوره، ونتركها لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم نغسله بالماء البارد ونكرر الوصفة حتى تخف مشكلة التساقط.