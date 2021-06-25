أفضل طريقة لإزالة شعر الجسم بالكركم والحمص والفازلين والحليب في المنزل

مشكلة إزالة الشعر من الجسم تعد مشكلة كبري لدى كثير من السيدات، حيث وجود الشعر في الجسم يجعل الجسم يبدو بشكل قبيح ومحرج لدي كثير من السيدات وتمنعهم من ارتداء الملابس القصيرة، فالبعض من السيدات يتجهون إلى صالونات التجميل التي تعمل على إزالة الشعر باستخدام الليزر وتعتبر هذه الطريقة غير آمنة لما لها من أضرار تحدث فيما بعد نتيجة للأشعة التي يحدثها الليزر الضارة بالجسم، والبعض الآخر منهم يلجأن إلى الطرق التقليدية الصعبة التي يعاني منها الكثير مثل الحلاوة والشفرات، فكل هذه الوسائل تعمل على إزالة الشعر مع ترك العديد من النتائج السلبية فيوجد البعض من السيدات يستخدمون الحلاوة حيث أنها تسبب لهم معاناة و الإلآم في إزالة الشعر من الجسم مع تهيج الجلد واحمراره لكثير من السيدات، والبعض الآخر يستخدم الشفرات التي تعمل على تقصف شعر الجسم وعيوب هذه الشفرات أنها تترك الشعر مدفون تحت الجلد مما يجعله يظهر بشكل غير لائق وظهور مايسمي بجلد ألوزه الذي يعاني منه الكثير من السيدات، كيف تلجأن إلى هذه الطرق التقليدية الضارة ويوجد لديكي الحل الأمثل والأفضل الذي يجعلكي تتخلصين من شعر الجسم، وتجعلكي تتمتعي بجسم ناعم الملمس وجميل وجذاب بدون تعب ومشقه باستخدام الوصفة الطبيعية المكونة من أربع مكونات طبيعية ومتوفرة لكل السيدات وهي طحين الحمص وبوردة ألكركم وفازلين وحليب سائل.

ملعقة واحدة كبيرة من طحين الحمص.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة ألكركم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقه كبيرة من الفازلين.

نحضر طبق مجوف ونظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من طحين الحمص، ثم نضيف إليه بعد ذلك نصف ملعقة كبيرة من بودرة ألكركم، وإضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب السائل، وخلط هذه المكونات جيدا بشرط عدم إضافة الفازلين في هذه الخطوة.

بعد خلط هذه المكونات ببعضها وضمان تجانس المخلوط جيدا، يتم إضافة نصف ملعقة من الفازلين ونقوم بالتقليب جيدا مرة أخرى.

نضع بعد ذلك هذا الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر فيها في أتجاه منبت الشعر.

يترك هذا الخليط على الجسم لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يجف تماما.

نقوم بإزالة الخليط في الاتجاه المعاكس لمنبت الشعر، ثم غسل الجسم بعد ذلك بماء دافئ، وسوف تلاحظين الفرق.

يمكن تكرار هذه الوصفة في حين الحاجة إليها، وفي كل مرة تلاحظين نفس النتائج المذهلة والرائعة.

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