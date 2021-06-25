طريقة عمل خبز الفوكاشيا الإيطالي بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي جداً

خبز الفوكاشيا الإيطالي ، تحرص ربات البيوت عن تقديم أكلات متنوعة وشهية وصحية لأفراد أسرتها بدلاً من الأكلات التقليدية لكسر الروتين، ولإسعادهم أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الفوكاشيا ويرجع أصله إلى المطبخ الإيطالي، حيث يتميز المطبخ الإيطالي بأكلاته المميزة واللذيذة، وهو يتميز بقيمته الغذائية، وبحشوته المميزة، وبشكله الجذاب أيضاً، كما أن طريقة تحضيره سهلة جداً أيضاً، ومكوناته بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الإنترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة خبز الثوم والجبن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير خبز الفوكاشيا الإيطالي بألذ الوصفات.

مكونات خبز الفوكاشيا الإيطالي

يتكون خبز الفوكاشيا الإيطالي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

300 مل حليب دافئ.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

560 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

8 حبات طماطم كرز.

جبنة مقطعة مربعات.

زيتون أسود مقطع شرائح.

مقادير الوجه

القليل من البقدونس.

ثلث كوب تقريبا زيت الزيتون.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الفوكاشيا الإيطالي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والزيت النباتي والخميرة الفورية والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

بعد مرور 10 دقائق نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نعجن جيداً بالعجانة حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستك ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

بعد اختمار العجينة نقسمها إلى 8 كرات متساوية في الحجم.

ثم نمد كل كرة بالشوبك على شكل دائرة صغيرة، ثم نقوم بثنيها مرتين بحيث تصبح على شكل مستطيل، ثم نضغط على الأطراف قليلاً لنغلق الخبز.

ثم نرص الخبز في صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز.