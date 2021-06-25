طريقة عمل البسبوسة التركية مكرملة ودايبة مثل الجاهزة

البسبوسة نوع من أنواع الحلوى المعروفة والمشهورة بقائمة الحلويات، وهى أساس الحلوى الشرقية، يمكن إعدادها بعدة طرق ونكهات مختلفة، ومن أهم هذه الأنواع البسبوسة على الطريقة التركية فهي تتميز بطعمها الشهي الذي يجعل الكثيرين يرغبون بمعرفة طريقة تحضيره، لذلك عبر موقعنا ثقفني سنقدم إليكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة على الطريقة التركية بمكونات موجودة فى مطبخك وبمذاق شهي لا يُقاوم يجعل كل من يتناولها يُقبل على إعدادها بشكل دائم، فتابعونا.

طريقة عمل البسبوسة التركية

البسبوسة التركية واحدة من أشهر نواع الحلوى التي تقدم فى كافة المناسبات مثل أعياد الميلاد والأفراح وغيرها، وتتميز بسهولة تحضيرها، ويمكنكم لإعدادها فى البيت بهذه المكونات:

أربع حبات من البيض.

قشطة بمعيار علبتان.

جوز هند بمعيار كوبان.

ورق زعفران على شكل أعواد رقيقة.

زيت ذرة بمعيار كوب.

بيكينج بودر بمعيار ملعقتان حجم كبير.

سميد بمعيار كوبان ونصف.

سكر مطحون بمعيار كوبان.

مكونات التوفي:

زبدة بمعيار مكعبان.

سكر ناعم بمعيار كوبان.

قشطة بمعيار كوبان.

أولاً نبدأ بتجهيز التوفي لتزين البسبوسة عن طريق وضع قدر على النار ونضيف به السكر ونجعل النار هادئة ونتركه لحين أن يتحول السكر للون الذهبي.

ثم نضع عليه القشطة والزبدة ونقلبهم جيداً وبعد أن تتجانس المكونات سوياً وتختلط جيداً نغلق النار ونترك التوفي حتى نُعد البسبوسة، وهكذا أصبح صوص التوفي جاهز للاستخدام.

ثم نبدأ بتجهيز البسبوسة بوضع السميد في الخلاط الكهربي والقشطة وجوز الهند والزعفران والبيكنج بودر والزيت والسكر ويخلط جيداً حتى تتجانس المكونات، كما يمكن تقليبهم فى بولة كبيرة الحجم ويتم خفقهم بالمضرب اليدوي.

ثم نجهز صينيتان بالقليل من السمن، نقسم الخليط بالنصف بالصينيتان، ثم نبدأ بعمل خطوط بالعرض والطول بالتوفي، ثم نضعها بالفرن حتى تمام نضجها.

ثم نزين صينية البسبوسة التركية بالزعفران.

وبعد ذلك تقطع البسبوسة مربعات حجمها صغير، ويتم تقديمها وهي ساخنه، ويفضل دائماً أن تتناول وهيا ساخنة.

خطوات تحضير البسبوسة التركية

ويذكر أن هذه البسبوسة تختلف عن البسبوسة العادية، حيث يتم سقي البسبوسة العادية بالشربات بعد أن تنضج، ولكن البسبوسة التركية يتم وضع التوفى عليها أثناء التحضير، ولا تحتاج إلى شربات.