رجيم الصيام المتقطع والأطعمة الغنية بالبروتينات وطريقة دايت التونة

رجيم الصيام المتقطع يبحث عنه الكثير من الأفراد وذلك بعد انتشاره لفترة طويلة وقدرة الأفراد علي أنقاص الوزن من خلاله والأطعمة الغنية بالبروتينات التي يستفيد منه الجسم ، فالعضلات والأنزيمات والأظافر تتكون بشكل أساسي من البروتين ، حيث انه يعتبر هو البنية الأساسية للعديد من أجزاء الجسم ، و يسبب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين الشعور بالشبع لفترات طويلة مما يساعد علي تقليل كمية الطعام الكلي علي مدار اليوم ، ويعتبر البروتين من افضل العناصر الغذائية التي يحتجاها الإنسان علي مدار مراحل تكون جسمه ، كما أن الاستهلاك العالي من الكربوهيدرات المكررة تسبب أمراض كثيرة منها القلب وتسبب أيضا ارتفاع بشكل كبير في سكر الدم وهذا يسبب مشكلات كبيرة بالإضافة إلي زيادة الوزن ، ونظام رجيم الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية العالية بالبروتين تعد من افضل الأنظمة وفي السطور القليلة القادمة نطلعكم عليها .

رجيم الصيام المتقطع

هناك العديد من الأطعمة غنية بالبروتين منخفضة الكربوهيدرات لتقليل الشعور بالجوع وتعزيز عملية الشعور الشبع فمنها :

الزبادي اليوناني : حيث يعد الزبادي اليوناني من الأطعمة الغنية بالبروتين والقليل بالكربوهيدرات والدهون يوفر العديد الزبادي اليوناني العديد من العناصر والفيتامينات الأساسية لبنية سليمة

البيض : البيض من المنتجات الحيوانية المغذية لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين (أ) ويحتوي علي البروتين فهو غني به حيث تحتوي البيضة الكاملة علي سبع جرامات بروتين كحد اقصي ، بالإضافة إلي احتواء البيض علي الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي يستفيد منها الجسم .

اللوز : يعد الوز من المكسرات القليلة بالكربوهيدرات , ويحتوي علي البروتين والدهون الأحادية بنسب معقولة فهو مناسب لإدخاله في النظام الغذائي

الجبن القريش : تعتبر الجبن القريش من أجود أنواع الجبن فهي غنية بالفسفور والكلسيوم و فيتامين ب 12 هذا بالإضافة إلي محتواها العالي من البروتين , وبها نسبة قليلة جدا من الدهون

دايت التونة

يعتبر دايت التونة من أنواع الأنظمة التي يتبعها بعض الأفراد ويلجأ إليها للشعور بالشبع هي وصدور الفراخ والفائدة منها هي :