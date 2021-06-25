أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين من أول استعمال تفتيح عقل الأصابع والكوع والركب

اكتشفي من هنا طريقة عمل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين واستمتعي بجمال فائق ونعومة كالحرير، وكوني نجمة منورة في العيد فلا داعي لاستخدام الكثير من مساحيق التجميل والكريمات الكيميائية بعد اليوم، فقد تمنحك وصفة كريم التفتيح نتيجة عالية سريعة وفعالة في وقت قصير جداً، فمن خلال هذا المقال سنوفر إليكِ طريقة عمل أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين والوجه بمكونات طبيعية 100% ومن أول استخدام.

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين في المنزل

صناعة كريم لتبييض اليدين والرجلين من الأشياء التي تدعو للاطمئنان فلا يوجد مخاوف من استعمال مكونات طبيعية مضمونة مائة بالمائة ولا يوجد بها ضرر على البشرة، فهو يعطي الترطيب المضاعف والتخلص من الجلد الجاف مع إزالة خلايا الجلد الميت بعمل تقشير لطبقة الجلد الخارجية، وظهور طبقة جديد فاتحة وناعمة مثل بشرة الأطفال، كما يتميز هذا الكريم بمكوناته الطبيعية المتوفرة فى البيت وبالتالي لن تشترى الكريمات الباهظة الثمن.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

نصف كوب من ماء الورد.

نصف ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من العسل.

ملعقة من زيت ليمون.

ملعقة من نشا الذرة.

يتم إذابة شمع العسل بعمل حمام مائي ساخن ثم إضافة زيت جوز الهند مع التقليب المستمر فيه، يليه إضافة ماء الورد ثم إضافة الفازلين والعسل وزيت الليمون وآخر إضافة تكون للنشا.

ابدئي فى خفق كافة المكونات سوياً حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي ناعم وخالي من أي تكتلات.

حتى تكون الوصفة ناجحة يجب التسلسل في وضع المقادير كما هو موضح.

يتم تعقيم عبوة فارغة ووضع فيها هذا الخليط وتوضع في الثلاجة وتدهن اليدين والقدمين كل مساء بصفة يومية.

كما يمكن استخدام هذا الكريم على أي منطقة مصابة بالاسمرار فى الجسم مثل الكوعين والركبتين.

كما يمكن استخدامه على البشرة ولكن يتم غسله بعد مرور نصف ساعة.

هذه هي أفضل طريقة عمل كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين تكون مناسبة مع جميع أنواع البشرة.

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