افضل 5 عصاير هتساعدك على تخسيس الوزن

في الصيف كلنا بنحب شرب العصاير عشان نحافظ على رطوبة جسمنا من حرارة الجو ، لكن العصاير الجاهزة زي ما كلنا عارفين انها بتبقى مليانة بالسكريات المضافة ، عشان كده اضمن حاجة انك تعمليها بنفسك في البيت عشان تضمني انها خالية من السكر ، وفي نفس الوقت تقدري تعملي اي نوع فاكهة انتي عايزاه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل 5 عصاير لتخسيس الوزن وفي نفس الوقت هتمد جسمك بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الاساسية.
عصاير لتخسيس الوزن:
1- عصير البطيخ:
اكيد مافيش حاجة منعشة في الصيف اكتر من كوباية عصير بطيخ متلجة ، البطيخ هيديكي كتير من الفوايد الصحية المختلفة ، من اول التعافي بشكل افضل من التدريبات المكثفة لحد التقليل من مخاطر الاصابة ببعض انواع السرطان ، بالاضافة لده البطيخ يعتبر مرطب قوي جدا ، لانه بيتكون من 92% من الماية.
وفي بعض الاحيان لما مش بنشرب ماية كفاية بنميل اننا نشرب حاجة سكرية ، في الحالة دي اختيار كوباية من عصير البطيخ هيكون مثالي جدا ، لانه مش بس هيرضي رغبتك للسكر بطريقة صحية ، ولكن هو من المشروبات اللي هترطب جسمك جدا ، وتحسسك بالشبع ، والدراسات اثبتت ان شرب كوبايتين من عصير البطيخ يوميا لمدة شهر ، ادت لانخفاض كبير في وزن الجسم ودهون البطن ، وتقليل الجوع والرغبة الشديدة في الاكل.
2- عصير الرمان:
الرمان بيحتوي على نسبة كبيرة من البوليفينول (مضادات الاكسدة) وكمان فيتامين C ، ثمرة رمان واحدة بتحتوي تقريبا على 28 ملليجرام من فيتامين C وبتلبي 31% من الحصة اليومية الموصي بيها للرجال البالغين ، وحوالي 37% من النساء ، والمشروب ده مش بس بيدعم جهاز المناعة في الجسم ، ولكن كمان هيساعدك على تخسيس الوزن الزايد.
والدراسات اثبتت ان عصير الرمان بيقلل من زيادة الوزن ، وانه حتى كمان بيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع الطفرات والانهيارات اللي ممكن تأدي للشعور بالجوع.
3- عصير الكالي والتفاح:
الكالي هو نوع خضار ورقي ويعتبر من انواع الكرنب ولما بيتخلط مع عصير التفاح بيعملوا مزيج فعال جدا لانقاص الوزن لان الاتنين فيهم الياف مشبعة ، والدراسات اثبتت ان التفاح بشكل خاص بيساعد على تعزيز فقدان الوزن عند الاطفال والبالغين.
4- عصير الكرفس:
عصير الكرفس هو عصير منخفض السعرات الحرارية جدا وممكن يساعد في عملية فقدان الوزن ، حوالي 450 جرام من الكرفس بتحتوي على 33 سعرة حرارية بس ، وبتمد الجسم ب 3 جرام من الالياف ، وبالتالي ده هيساعدك تحسي بالشبع.
5- عصير البرقوق:
لو بتدوري على طريقة تتخلصي بيها من الامساك والانتفاخ ، عصير البرقوق هيكون الاختيار المثالي ليكي ، وفي حين ان المشروب ده لوحده مش هيساعدك بالضرورة على خسارة الدهون ، الا انه هينظم الجهاز الهضمي وهيحسسك بالشبع ، والدراسات اثبتت ان البرقوق ساعد الاشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن والسمنة على انقاص الوزن عن طريق زيادة الاحساس بالشبع.
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