طريقة عمل آيس كريم الفراولة والشكولاتة بدون ماكينة والاستمتاع بمذاق رائع

يعد آيس كريم الفراولة و الشكولاتة من المثلجات اللذيذة التي يعشقها الجميع، وخاصتا في ذلك الوقت وهو فصل الصيف للتخلص من الحر وإعطاء الجسم الانتعاش، وهنا سوف نقدم الآيس كريم بخليط الفراولة والشكولاتة الرائعة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع الأمهات تحضيره في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة الشكولاتة في المنزل دون ماكينة. مقادير عمل آيس كريم الفراولة والشكولاتة مقادير عمل آيس كريم الفراولة والشكولاتة يحتوي الآيس كريم بالفراولة والشكولاتة على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- ربع كوب من الحليب المكثف.

ملعقة من الزبدة.

٣ أكواب من الحليب السائل.

٤ ملاعق من السكر.

كريمة بنية.

لون أحمر صالح للأطعمة.

بندق مقطع لأجزاء صغيرة.

ربع كيلو من الفراولة المقطعة.

نصف كوب من الشكولاتة الذائبة. مقادير عمل صوص الشكولاتة مقادير عمل صوص الشكولاتة يحتوي صوص الشكولاتة على مقادير غير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب إلا ربع من الكاكاو الخام. ربع كوب من الحليب السائل. نصف كوب من الماء الفاتر. ملعقة من الزبدة. ربع كوب من السكر البودرة. طريقة تحضير صوص الشكولاتة سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل صوص الشكولاتة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الكاكاو والسكر ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي ثم نضيف الحليب مع التقليب المستمر ونضعه على نار هادئة مع التقليب.

في ذلك الوقت نقوم بتسييح الزبدة ووضعها على الخليط لتعطيه لمعان بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل الآيس كريم بالفراولة والشكولاتة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب السائل مع إذابة الزبدة به. ثم نقوم بإضافة السكر ونقلبه جيدا بعد ذلك نضيفه إلى الكريمة البنية المخفوقة. بعد ذلك نخرج المكونات جميعا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس. نضيف إلى هذه المكونات ربع كوب من الحليب المكثف ونحركه ببطي ثم نضيف اللون الأحمر الصناعي. نقلب الخليط جيدا ونضعه في أكواب الآيس كريم وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة وربع. بعد ذلك نضع قطع الفراولة الصغيرة في الشكولاتة ونسكبها على الآيس كريم مع توزيع حبات البندق فوقها. وبهذا تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد آيس كريم الفراولة و الشكولاتة من المثلجات اللذيذة التي يعشقها الجميع، وخاصتا في ذلك الوقت وهو فصل الصيف للتخلص من الحر وإعطاء الجسم الانتعاش، وهنا سوف نقدم الآيس كريم بخليط الفراولة والشكولاتة الرائعة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع الأمهات تحضيره في المنزل بكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الآيس كريم بالفراولة الشكولاتة في المنزل دون ماكينة. مقادير عمل آيس كريم الفراولة والشكولاتة مقادير عمل آيس كريم الفراولة والشكولاتة يحتوي الآيس كريم بالفراولة والشكولاتة على مقادير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:- ربع كوب من الحليب المكثف.

ملعقة من الزبدة.

٣ أكواب من الحليب السائل.

٤ ملاعق من السكر.

كريمة بنية.

لون أحمر صالح للأطعمة.

بندق مقطع لأجزاء صغيرة.

ربع كيلو من الفراولة المقطعة.

نصف كوب من الشكولاتة الذائبة. مقادير عمل صوص الشكولاتة مقادير عمل صوص الشكولاتة يحتوي صوص الشكولاتة على مقادير غير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب إلا ربع من الكاكاو الخام. ربع كوب من الحليب السائل. نصف كوب من الماء الفاتر. ملعقة من الزبدة. ربع كوب من السكر البودرة. طريقة تحضير صوص الشكولاتة سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل صوص الشكولاتة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الكاكاو والسكر ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي ثم نضيف الحليب مع التقليب المستمر ونضعه على نار هادئة مع التقليب.

في ذلك الوقت نقوم بتسييح الزبدة ووضعها على الخليط لتعطيه لمعان بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل الآيس كريم بالفراولة والشكولاتة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالآتي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب السائل مع إذابة الزبدة به. ثم نقوم بإضافة السكر ونقلبه جيدا بعد ذلك نضيفه إلى الكريمة البنية المخفوقة. بعد ذلك نخرج المكونات جميعا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس. نضيف إلى هذه المكونات ربع كوب من الحليب المكثف ونحركه ببطي ثم نضيف اللون الأحمر الصناعي. نقلب الخليط جيدا ونضعه في أكواب الآيس كريم وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة وربع. بعد ذلك نضع قطع الفراولة الصغيرة في الشكولاتة ونسكبها على الآيس كريم مع توزيع حبات البندق فوقها. وبهذا تصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفاء.

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