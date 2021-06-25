ماسك النشا وبياض البيض: لتفتيح وشد البشرة بشكل خرافي2021

ماسك النشا وبياض البيض ، يعد من افضل الماسكات التي تعمل بشكل كبير جدا علي تفتيح وشد البشرة بشكل لا يصدق، حيث تبحث كل فتاه في جميع انحاء العالم عن بشرة مشرقة ومنيرة وجذابة جداً، والنشا مكون فعالة جدا في تفتيح البشرة وشدها، وايضا بياض البيض هو من اهم المكونات التي تعمل علي شد وتفتيح البشرة، واليوم سوف نتعرف من وخلال موقع ثقفني عن طريقة عمل ماسك النشا وبياض البيض لتفتيح وشد البشرة بشكل خرافي وجديد2021.

مكونات ماسك النشا وبياض البيض لتفتيح البشرة بشكل لا يصدق

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل هذا الماسك وطريقة سهلة للغاية وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

ربع كوب من بياض البيض.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من ماء الورد.

معلقتين من الحليب البودرة.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط واسهل طريقة لتحضير الماسك بخطوات سهلة للغاية داخل المنزل وهي كالاتي:-

نحضر اناء ثم نضع فيه النشا والحليب البودرة ونقلب المكونات الجافة بشكل جيداً. ثم نضيف بياض البيض وعصير الليمون وماء الورد ونخلط جميع المكونات جيداً. ثم نقوم بغسل الوجه جيدا ونضع طبقة من الخليط عليها ثم نتركها لمدة نصف ساعة. ونقوم بغسل الوجه ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق.

مكونات عمل ماسك يساعد في شد البشرة وازالة التجاعيد

سوف نتعرف علي مكونات الماسك التي سوف نقوم بعمله اليوم لإزالة التجاعيد وتفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقتين من الكركم.

معلقة من الدقيق.

معلقة من الزبادي.

عصير ليمون.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط واسهل الطرق لتحضير الماسك بخطوات سهلة داخل كل منزل بمكونات بسيطة للغاية وهي كالاتي:-