تتبيلة كفتة حاتي البلدي برائحة شواء ونفس طعم بدون أن تفك منك بسر صنعها

أشهر تتبيلة كفتة حاتي بلدي متماسكة برائحة فاتحة للشهية، تعتبر الكفتة من الأكلات المنتشرة في كل الدول العربية والأجنبية بأطعمة ومكونات مختلفة ولكن الأكثر شهرة هي كفتة حاتي مشوية العربية فتلك الكفتة لها سر في صنعها بذلك تحتار ربات البيوت في طريقة صنع كفتة اللحم ويرجع ذلك بعدم معرفتهن المكون السحري في تتبيلة الكفتة الذي يتبعه الحاتي أو محلات تقديم الكفتة المشوية، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتكون وجبة غداء رائعة برائحة ومذاق شهي، ولن تتوقف أسرتك في إعدادها وستطلبها منك دائما ولم تشتري كفتة من الخارج مرة أخرى، وتحضير كفتة حاتي لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وسنعدها لكم بأكثر من طريقة أختاري منها ما يناسبك سواء كفتة بالصوص الأحمر أو كفتة مشوية بتتبيلة الحاتي وسر تماسكها بالفرن من دون أن تفك منك. أحضري كيلو من اللحم المفروم ناعم مع كمية من الدهن. أو أحضري كيلة لحم أحمر مفروم مع 100 جرام من دهن الحيواني. عدد 2 بصل كبيرة مبشورة ناعم. ملعقة كبيرة من نشا ذرة ناعم. بهارات كفتة ملعقة كبيرة من سبع بهارات. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر. سر تتبيلة كفتة حاتي بالطريقة والخطوات أولا ابشري بصل ناعم جدا ثم قومي بعصر البصل من الماء تماما حتى لا يتواجد داخلها ماء بصل.

ثم اتركي ماء بصل جانبا، والخلطي البصل المبشور مع الدهن أو مع اللحم مفروم متواجد به نسبة من دهون وتخلط معا في كبة.

تأكدي من أن اللحم تمازج تماما مع مبشور البصل والدهون، ثم يضاف على اللحم كل من البهارات والنشا وباقي المكونات.

يضاف الملح والفلفل والزنجبيل والقرفة والبيكنج باودر وتخلط كل المكونات معا جيدا وتقلب حتى تكون عجينة من اللحم متماسكة.

أدخليها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك معا وتختلط ويصبح رائحتها مثل رائحة كفتة الجاهزة.

احضري ماء البصل وضيفي عليها كل من ملعقة زيت كبيرة ملعقة كاتشب وأخرجي الكفتة من ثلاجة ونبدأ بتشكيلها.

فضعيها في أسياخ خشبية ورطبي عليها من الخارج عن طريق غمس اليد في صوص ماء بصل أثناء تشكيل.

عند الانتهاء من كمية كلها للحصول على رائحة كفتة الحاتي قومي برص الكفتة في صينية مدهونة بالقليل من زيت.

وضعيها عليها واتركيها حتى تنضج مع تقليبها كل 4 دقائق حتى لا تحترق، وبعد أن تنضج قومي بإشعال قطعة من الفحم.

وضعيها في ورق فويل وضيفي عليها ملعقة من السمن وأغلقي عليها بغطاء على الكفتة حتى تأخذ رائحة شواء كفتة وتقدم. تتبيلة كفتة حاتي البلديسر تتبيلة كفتة حاتي بالطريقة والخطوات

أشهر تتبيلة كفتة حاتي بلدي متماسكة برائحة فاتحة للشهية، تعتبر الكفتة من الأكلات المنتشرة في كل الدول العربية والأجنبية بأطعمة ومكونات مختلفة ولكن الأكثر شهرة هي كفتة حاتي مشوية العربية فتلك الكفتة لها سر في صنعها بذلك تحتار ربات البيوت في طريقة صنع كفتة اللحم ويرجع ذلك بعدم معرفتهن المكون السحري في تتبيلة الكفتة الذي يتبعه الحاتي أو محلات تقديم الكفتة المشوية، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل وتكون وجبة غداء رائعة برائحة ومذاق شهي، ولن تتوقف أسرتك في إعدادها وستطلبها منك دائما ولم تشتري كفتة من الخارج مرة أخرى، وتحضير كفتة حاتي لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وسنعدها لكم بأكثر من طريقة أختاري منها ما يناسبك سواء كفتة بالصوص الأحمر أو كفتة مشوية بتتبيلة الحاتي وسر تماسكها بالفرن من دون أن تفك منك. أحضري كيلو من اللحم المفروم ناعم مع كمية من الدهن. أو أحضري كيلة لحم أحمر مفروم مع 100 جرام من دهن الحيواني. عدد 2 بصل كبيرة مبشورة ناعم. ملعقة كبيرة من نشا ذرة ناعم. بهارات كفتة ملعقة كبيرة من سبع بهارات. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر. سر تتبيلة كفتة حاتي بالطريقة والخطوات أولا ابشري بصل ناعم جدا ثم قومي بعصر البصل من الماء تماما حتى لا يتواجد داخلها ماء بصل.

ثم اتركي ماء بصل جانبا، والخلطي البصل المبشور مع الدهن أو مع اللحم مفروم متواجد به نسبة من دهون وتخلط معا في كبة.

تأكدي من أن اللحم تمازج تماما مع مبشور البصل والدهون، ثم يضاف على اللحم كل من البهارات والنشا وباقي المكونات.

يضاف الملح والفلفل والزنجبيل والقرفة والبيكنج باودر وتخلط كل المكونات معا جيدا وتقلب حتى تكون عجينة من اللحم متماسكة.

أدخليها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك معا وتختلط ويصبح رائحتها مثل رائحة كفتة الجاهزة.

احضري ماء البصل وضيفي عليها كل من ملعقة زيت كبيرة ملعقة كاتشب وأخرجي الكفتة من ثلاجة ونبدأ بتشكيلها.

فضعيها في أسياخ خشبية ورطبي عليها من الخارج عن طريق غمس اليد في صوص ماء بصل أثناء تشكيل.

عند الانتهاء من كمية كلها للحصول على رائحة كفتة الحاتي قومي برص الكفتة في صينية مدهونة بالقليل من زيت.

وضعيها عليها واتركيها حتى تنضج مع تقليبها كل 4 دقائق حتى لا تحترق، وبعد أن تنضج قومي بإشعال قطعة من الفحم.

وضعيها في ورق فويل وضيفي عليها ملعقة من السمن وأغلقي عليها بغطاء على الكفتة حتى تأخذ رائحة شواء كفتة وتقدم. تتبيلة كفتة حاتي البلديسر تتبيلة كفتة حاتي بالطريقة والخطوات

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