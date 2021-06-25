طريقة تحضير بسبوسة اللوتس الشهية بمذاقها الرائع في المنزل

البسبوسة من الحلويات المميزة والمتوفرة بشكل دائم في البلاد العربية ويعتقد البعض بسبب كثرة وجودها أنها من الحلويات التقليدية، ولكن البسبوسة من الحلويات التي يمكن تشكيلها لأكثر من طبقة إجتماعية حتى تناسب كل شخص لذلك يمكن تصنيفها على أنها من الحلويات الشرقية الفاخرة حيث يمكن تحضيرها بمكونات إقتصادية وفي ذات الوقت يمكن تكليفها حسب الرغبة وذلك عن طريق المكونات فالبعض يقوم بإضافة بعض من المكسرات اللذيذة التي يمكنها التحكم في النكهات الخاصه بها ومن أكثر الإضافات والأصناف للبسبوسة هي بسبوسة اللوتس حيث تميزها نكهات اللوتس المختلفة عن أيّ من الأصناف الأخري ويجعل الإقبال عليها كبير وللتعرف على طريقة تحضير بسبوسة اللوتس يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بسبوسة اللوتس طريقة تحضير بسبوسة اللوتس المكونات: مقدار نصف كيلو جرام من السميد.

فنجان من السكر.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

عبوة من بسكويت اللوتس مطحون.

فنجان من القشدة.

عدد اثنين من البيض متوسط الحجم.

مقدار ملعقة من الفانيليا وأخري من البيكنج بودر.

مكسرات حسب الأصناف المتاحه لوز أو بندق أو الزبيب.

كأسين من القطر البارد. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ونقوم بإخفاق البيض بإستخدام مضرب يدوي وإضافة السكر والزيت بعد إخفاق البيض ثم القشدة وإخفاقهم مرة أخري بإستخدام المضرب اليدوي. إضافة بعض من المكونات الجافة الأخري مثل البيكنج باودر والفانيليا ونستمر بالإخفاق ثم وضع بسكويت اللوتس المطحون بالتدريج والسميد بعد ذلك يتم الإستغناء عن المضرب والتقليب باليدين مع الإستمرار حتى التأكيد من الإندماج بشكل جيد. تجهيز صينية البسبوسة بإتقان ودهنها بالزبدة السائلة مع رشة من الدقيق ووضع الخليط الذي تم تحضيره بعناية وإدخال البسبوسة الفرن لمدة نصف ساعه ويتغير لونها حتى يتحول للون الذهبي. يتم إخراجها من الفرن بحيث تنضج جيداً ثم نضع الشربات ويجب تحضير الشربات قبل بداية تحضير البسبوسة حتى يصبح بارد ووضع المكسرات المتاحة على السطح ثم تقطيعها وتقديم البسبوسة للضيوف وباقي أفراد العائلة لتذوقها بشكل رائع وجذاب، يمكن تحضير بسبوسة اللوتس في مناسبات أعياد الميلاد أو المناسبات المختلفة حيث تتميز بمذاق رائع وشكل مميز. طريقة التحضير: الوسوم

البسبوسة من الحلويات المميزة والمتوفرة بشكل دائم في البلاد العربية ويعتقد البعض بسبب كثرة وجودها أنها من الحلويات التقليدية، ولكن البسبوسة من الحلويات التي يمكن تشكيلها لأكثر من طبقة إجتماعية حتى تناسب كل شخص لذلك يمكن تصنيفها على أنها من الحلويات الشرقية الفاخرة حيث يمكن تحضيرها بمكونات إقتصادية وفي ذات الوقت يمكن تكليفها حسب الرغبة وذلك عن طريق المكونات فالبعض يقوم بإضافة بعض من المكسرات اللذيذة التي يمكنها التحكم في النكهات الخاصه بها ومن أكثر الإضافات والأصناف للبسبوسة هي بسبوسة اللوتس حيث تميزها نكهات اللوتس المختلفة عن أيّ من الأصناف الأخري ويجعل الإقبال عليها كبير وللتعرف على طريقة تحضير بسبوسة اللوتس يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بسبوسة اللوتس طريقة تحضير بسبوسة اللوتس المكونات: مقدار نصف كيلو جرام من السميد.

فنجان من السكر.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت.

عبوة من بسكويت اللوتس مطحون.

فنجان من القشدة.

عدد اثنين من البيض متوسط الحجم.

مقدار ملعقة من الفانيليا وأخري من البيكنج بودر.

مكسرات حسب الأصناف المتاحه لوز أو بندق أو الزبيب.

كأسين من القطر البارد. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ونقوم بإخفاق البيض بإستخدام مضرب يدوي وإضافة السكر والزيت بعد إخفاق البيض ثم القشدة وإخفاقهم مرة أخري بإستخدام المضرب اليدوي. إضافة بعض من المكونات الجافة الأخري مثل البيكنج باودر والفانيليا ونستمر بالإخفاق ثم وضع بسكويت اللوتس المطحون بالتدريج والسميد بعد ذلك يتم الإستغناء عن المضرب والتقليب باليدين مع الإستمرار حتى التأكيد من الإندماج بشكل جيد. تجهيز صينية البسبوسة بإتقان ودهنها بالزبدة السائلة مع رشة من الدقيق ووضع الخليط الذي تم تحضيره بعناية وإدخال البسبوسة الفرن لمدة نصف ساعه ويتغير لونها حتى يتحول للون الذهبي. يتم إخراجها من الفرن بحيث تنضج جيداً ثم نضع الشربات ويجب تحضير الشربات قبل بداية تحضير البسبوسة حتى يصبح بارد ووضع المكسرات المتاحة على السطح ثم تقطيعها وتقديم البسبوسة للضيوف وباقي أفراد العائلة لتذوقها بشكل رائع وجذاب، يمكن تحضير بسبوسة اللوتس في مناسبات أعياد الميلاد أو المناسبات المختلفة حيث تتميز بمذاق رائع وشكل مميز. طريقة التحضير:

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