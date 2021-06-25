صبغ الشعر باللون البني بالحناء والنسكافية دون الحاجه لصالونات التجميل

تتسائل بعض الفتيات والنساء هل يمكن الإستغناء حقاً عن الصبغات الكيميائية لتغيير لون الشعر بمكونات أخري طبيعية لتُعطي نفس النتائج يعتبر هذا السؤال هو الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكذلك على محرك البحث جوجل، ولعل ما يؤدي لذلك أن النساء تميل إلي التغيير بإستمرار ولكن بسبب الأضرار التي تتسبب بها الصبغة أصبحت النساء تعمل على الحد من استخدامها أو تطبيقها حتى في الأفراح، بالإضافة إلي إثبات صحة التساؤلات الخاصه بالمواد الطبيعية حيث يعمل خبراء التجميل على تجربة ذلك وبالفعل نجد أن بعض المكونات الطبيعية تستطيع صبغ وتغيير لون الشعر مثل الحناء والنسكافية والذي يُعطي اللون البني الرائع وللتعرف على طريقة تحضير الصبغة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير صبغة الحناء والنسكافية

الحناء من النباتات القديمة جداً منذ زمن بعيد وكانت تستخدم في تزيين اليدين بإستمرار خاصةً في المناسبات وكذلك تستخدم بمثابة صبغة طبيعية لتغيير لون الشعر بالإضافة إلى مكونات مساعدة يتوفر منها اللون الأحمر اللامع واللون الأسود الداكن، على الرغم من استخدام الحناء في الصبغة للشعر من الأمور القديمة والتقليدية إلا أنها أصبحت منتشرة بشكل كبير في تلك الفترة في جميع الدول العربي.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق النسكافية ويمكن إستبدال النسكافية بالقهوة.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض.

واحده من البيض.

مقدار بسيط من الماء الساخن لمزج المكونات.

فنجان من بودرة الحناء.

جميع الفتيات تقوم بخطوات مهمة قبل تطبيق الصبغة وهي تنظيف الشعر جيداً والتخلص من جميع الزيوت أو كريمات الشعر ونتركه جاف. نحضر طبق لمزج المكونات ونضع كلاً من النسكافية أو القهوة والحناء والبيض بحيث يتم تقليبها بالشوكة قبل وضعها لتسهيل التقليب بعد ذلك إضافة الماء الساخن ما عدا عصير الليمون ونقلبهم معاً، نترك المكونات لمدة أربع ساعات. بعد مرور الوقت نقوم بإضافة عصير الليمون، لا يفضل استخدام عصير الليمون إذا كانت فروة الرأس حساسه حتى لا يسبب تهيج بعد ذلك، نقوم بتطبيق المزيج على الشعر لمدة ساعه على الأقل. غسل الشعر وتنظيفه جيداً وإزالة الرواسب الجافه أثر الخليط بالماء الدافئ مع إستمرار التنظيف حتى يصبح لون الماء أبيض اللون ثم غسل الشعر بالشامبو الخاص بك.

طريقة التحضير: