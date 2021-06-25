سر تتبيلة كباب الحاتي الأصلية زي أشهر المطاعم

طريقة عمل كباب الحاتي، كباب الحاتي من وجبات الغداء المميزة والمختلفة، فهي يكون أساسها اللحم ويضاف إليه باقي المكونات التي تجعلها بطعم رائع، وإليكم طريقة عمل كباب الحاتي بأفضل خلطة زي الجاهزة تماماً، سيقبل على تناولها أفراد أسرتك وخاصة الأطفال بشكل دائم لأننا سوف نستخدم التتبيلة الأصلية لكباب وكفتة الحاتي، ويمكنك الإستعانة بها فى كافة العزائم والمناسبات وستُبهري بها كل ضيوفك. طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي المكونات: لحمة بقري أو لحمة ضاني قطع بمقدار أتنين كيلو.

بصلتان حجم كبير.

حبتان من الطماطم حجم كبير.

نصف ملعقة حجم كبير من الثوم المفروم.

كاتشب بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

صوص الصويا بمقدار ملعقتان حجم كبير.

بهارات منوعة بمقدار ملعقة حجم كبير.

عسل بمقدار ملعقة حجم كبير.

فلفل أسمر.

ملح.

نصف ملعقة حجم صغير من كلاً من (قرنفل البودرة، حبهان مطحون)

كزبرة ناشفة مطحونة مقدار ملعقة حجم صغير.

خل بمقدار نصف كوب.

حبتان من الفلفل الألوان.

عصير بصل بمقدار كوب خطوات تحضير كباب الحاتي نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الكاتشب والحبهان وصوص الصويا والعسل ، ثم أضيفي بشكل تدريجي كلاً من الملح والثوم والقرنفل والخل والكزبرة والفلفل الأسمر والطماطم والحبهان والبهارات المتنوعة.

نقوم بضربهم جيداً بالخلاط حتى تتجانس ويصبح الخليط جاهز للاستخدام، ثم يتم سكبه في قدر كبير ويوضع عليها اللحم المقطع، ويتم خلط اللحم بالتتبيلة بشكل جيد، ثم تغطى وتوضع بالثلاجة من الليل للصباح لكى تتشرب التتبيلة جيداً.

يتم وضع الجيرل على النار ودهنها بزيت وبعد أن تسخن نضع اللحمة في الجيرل وتترك حتي يتحول لونها للون الخاص بالشواء. ثم يتم سكبها في وعاء ويوضع بالجريل البصل والطماطم والفلفل بعد تقطيعها مكعبات يقلب بعض الوقت.

توضع اللحمة بصينية وتغطى بورق فويل وندخلها الفرن لمدة خمسين دقيقة.

يتم بعدها وضع قطعة كبيرة من الفحم على النار، وبعدها نضعها بقطعة من ورق الفويل ونضعها بوسط اللحمة وسكب القليل من الزيت عليها ويتم تغطيتها حتي تأخذ نكهة الفحم ونكهة الشواء، وتُعد هذه أفضل طريقة لعمل كباب الحاتي زي الجاهز وأفضل. خطوات تحضير كباب الحاتي الوسوم

طريقة عمل كباب الحاتي، كباب الحاتي من وجبات الغداء المميزة والمختلفة، فهي يكون أساسها اللحم ويضاف إليه باقي المكونات التي تجعلها بطعم رائع، وإليكم طريقة عمل كباب الحاتي بأفضل خلطة زي الجاهزة تماماً، سيقبل على تناولها أفراد أسرتك وخاصة الأطفال بشكل دائم لأننا سوف نستخدم التتبيلة الأصلية لكباب وكفتة الحاتي، ويمكنك الإستعانة بها فى كافة العزائم والمناسبات وستُبهري بها كل ضيوفك. طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي المكونات: لحمة بقري أو لحمة ضاني قطع بمقدار أتنين كيلو.

بصلتان حجم كبير.

حبتان من الطماطم حجم كبير.

نصف ملعقة حجم كبير من الثوم المفروم.

كاتشب بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

صوص الصويا بمقدار ملعقتان حجم كبير.

بهارات منوعة بمقدار ملعقة حجم كبير.

عسل بمقدار ملعقة حجم كبير.

فلفل أسمر.

ملح.

نصف ملعقة حجم صغير من كلاً من (قرنفل البودرة، حبهان مطحون)

كزبرة ناشفة مطحونة مقدار ملعقة حجم صغير.

خل بمقدار نصف كوب.

حبتان من الفلفل الألوان.

عصير بصل بمقدار كوب خطوات تحضير كباب الحاتي نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الكاتشب والحبهان وصوص الصويا والعسل ، ثم أضيفي بشكل تدريجي كلاً من الملح والثوم والقرنفل والخل والكزبرة والفلفل الأسمر والطماطم والحبهان والبهارات المتنوعة.

نقوم بضربهم جيداً بالخلاط حتى تتجانس ويصبح الخليط جاهز للاستخدام، ثم يتم سكبه في قدر كبير ويوضع عليها اللحم المقطع، ويتم خلط اللحم بالتتبيلة بشكل جيد، ثم تغطى وتوضع بالثلاجة من الليل للصباح لكى تتشرب التتبيلة جيداً.

يتم وضع الجيرل على النار ودهنها بزيت وبعد أن تسخن نضع اللحمة في الجيرل وتترك حتي يتحول لونها للون الخاص بالشواء. ثم يتم سكبها في وعاء ويوضع بالجريل البصل والطماطم والفلفل بعد تقطيعها مكعبات يقلب بعض الوقت.

توضع اللحمة بصينية وتغطى بورق فويل وندخلها الفرن لمدة خمسين دقيقة.

يتم بعدها وضع قطعة كبيرة من الفحم على النار، وبعدها نضعها بقطعة من ورق الفويل ونضعها بوسط اللحمة وسكب القليل من الزيت عليها ويتم تغطيتها حتي تأخذ نكهة الفحم ونكهة الشواء، وتُعد هذه أفضل طريقة لعمل كباب الحاتي زي الجاهز وأفضل. خطوات تحضير كباب الحاتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة كباب الحاتي الأصلية زي أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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