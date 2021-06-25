تكات عمل كرات البسبوسة الشامية الاصلية بمكونات بسيطة من المنزل

كرات النمورة او كرات البسبوسة او كما اطلق عليها حلوي الجماهير فهي كرات ذو طعم لذيذ وقوام طري ولون ذهبي لامع مقرمش يخطف القلب قبل العين، يبحث عنها ملابين من الأفراد بصورة يومية عبر المنصات المختلفة من اجل الوصول الى الطريقة التي تساعدهم في اعدادها بالطريقة الشامية الأصلية لكي يتمتعوا بالمذاق الأصلي الخاص بها. كرات البسبوسة بالطريقة الشامية الأصلية كرات البسبوسة بالطريقة الشامية الأصلية مكونات كرات البسبوسة الشامية الأصلية ¼ كوب من الحليب البودر.

1 كوب من دقيق السميد الناعم.

من الدقيق الفاخر كوب واحد.

حوالي كوب من الرايب.

300 جرام من السكر الأبيض الناعم.

جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

½ كوب من أي زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا. مكونات شربات البسبوسة 2 كوب من السكر الناعم.

3 كوب من الماء.

1 ملعقة من عسل الجلوكوز.

عصير نصف ليمونة.

باكت فانيليا. طريقة تحضير شربات البسبوسة في إناء عميق قومي بوضع السكر والماء على نار هادئة.

عند ملاحظتك بدء الغليان قومي بإضافة باقي المكونات واتركيهم على نار هادئة حتى تثقل. طريقة تحضير كرات البسبوسة في إناء قومي بإضافة كافة المكونات الخاصة بالبسبوسة باستثناء جوز الهند والرايب.

قلبي جيدًا حتي يتكون معاكِ عجينة رميله.

قومي بإحضار الصينية الخاصة بالبسبوسة وضعي فيه العجينة وندخلها على فرن سابق التسخين لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

انتظري مرور الوقت قومي بإخراج عجينة البسبوسة وانتظري قليلا حتى يبرد ثم شكليه على هيئة كرات صغيرة ورشي فوقها جوز الهند المبشور والحليب البودرة ويمكن أيضا إضافة السكر ناعم.

رشي عليه الشربات سابق التحضير وقدميها بالصحة والعافية. مكونات شربات البسبوسةطريقة تحضير شربات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسة ومن الجدير ذكره أن البسبوسة من الحلويات الشهية التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، ويُذكر أنها من أهم الحلويات الشرقية التي تعد منتشرة بين الكثير من الدول، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية، ولا تأخذ سوى نصف ساعة أثناء تحضيرها، كما أنها مكوناتها بسيطة للغاية وبتكلفة ضئيلة وتكفي عدد كبير من الأفراد، لذا فيمكنك تحضيرها بكل سهولة وتقديمها لضيوفك عندما يأتي إليكي ضيوف لأنها جميلة للغاية. الوسوم

كرات النمورة او كرات البسبوسة او كما اطلق عليها حلوي الجماهير فهي كرات ذو طعم لذيذ وقوام طري ولون ذهبي لامع مقرمش يخطف القلب قبل العين، يبحث عنها ملابين من الأفراد بصورة يومية عبر المنصات المختلفة من اجل الوصول الى الطريقة التي تساعدهم في اعدادها بالطريقة الشامية الأصلية لكي يتمتعوا بالمذاق الأصلي الخاص بها. كرات البسبوسة بالطريقة الشامية الأصلية كرات البسبوسة بالطريقة الشامية الأصلية مكونات كرات البسبوسة الشامية الأصلية ¼ كوب من الحليب البودر.

1 كوب من دقيق السميد الناعم.

من الدقيق الفاخر كوب واحد.

حوالي كوب من الرايب.

300 جرام من السكر الأبيض الناعم.

جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

½ كوب من أي زيت نباتي.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا. مكونات شربات البسبوسة 2 كوب من السكر الناعم.

3 كوب من الماء.

1 ملعقة من عسل الجلوكوز.

عصير نصف ليمونة.

باكت فانيليا. طريقة تحضير شربات البسبوسة في إناء عميق قومي بوضع السكر والماء على نار هادئة.

عند ملاحظتك بدء الغليان قومي بإضافة باقي المكونات واتركيهم على نار هادئة حتى تثقل. طريقة تحضير كرات البسبوسة في إناء قومي بإضافة كافة المكونات الخاصة بالبسبوسة باستثناء جوز الهند والرايب.

قلبي جيدًا حتي يتكون معاكِ عجينة رميله.

قومي بإحضار الصينية الخاصة بالبسبوسة وضعي فيه العجينة وندخلها على فرن سابق التسخين لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

انتظري مرور الوقت قومي بإخراج عجينة البسبوسة وانتظري قليلا حتى يبرد ثم شكليه على هيئة كرات صغيرة ورشي فوقها جوز الهند المبشور والحليب البودرة ويمكن أيضا إضافة السكر ناعم.

رشي عليه الشربات سابق التحضير وقدميها بالصحة والعافية. مكونات شربات البسبوسةطريقة تحضير شربات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسة ومن الجدير ذكره أن البسبوسة من الحلويات الشهية التي يتم تقديمها في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، ويُذكر أنها من أهم الحلويات الشرقية التي تعد منتشرة بين الكثير من الدول، كما أن طريقة تحضيرها سهلة للغاية، ولا تأخذ سوى نصف ساعة أثناء تحضيرها، كما أنها مكوناتها بسيطة للغاية وبتكلفة ضئيلة وتكفي عدد كبير من الأفراد، لذا فيمكنك تحضيرها بكل سهولة وتقديمها لضيوفك عندما يأتي إليكي ضيوف لأنها جميلة للغاية.

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